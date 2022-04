Vasseur: Alfa Romeo in un mondo diverso rispetto al 2021

Dopo le grandi difficoltà accusate durante la stagione 2021, Frederic Vasseur è incoraggiato a vedere le monoposto del team Alfa Romeo competere in un “mondo diverso” nel campionato del mondo di Formula 1. Valtteri Bottas è arrivato alla Q3 in entrambe le gare di questa stagione, ed entrambe le vetture Alfa Romeo sono andate a punti nel primo Gran Premio della stagione.

Vasseur afferma che Alfa Romeo al momento si trova in un’altra dimensione rispetto al 2021

Zhou Guanyu ha ottenuto il suo primo punto in Formula 1 in Bahrain ed è finito solo P11 a Jeddah dopo che un problema anti-stallo è stato aggravato da penalità di cinque secondi che gli è stata inflitta in gara.

Dato che l‘Alfa Romeo è arrivata penultima nella classifica Costruttori lo scorso anno, davanti solo a Haas, il loro team principal si è detto felice di essere deluso per essere uscito da Jeddah a mani vuote, dopo che anche Bottas ha dovuto ritirarsi per un problema di surriscaldamento del motore.

Nonostante i zero punti ottenuti nell’ultimo Gran Premio, il team principal del Biscione dice che è molto incoraggiante questo inizio di stagione per la sua squadra che in due circuiti molto diversi tra loro ha dimostrato di essere ugualmente molto competitiva. Questo ovviamente fa ben sperare per le prossime gare ed in particolare per il GP d’Australia che si correrà nel prossimo week end.

Anche Bottas è stato contento di come sono andate le cose per lui fino ad ora, prendendo spunto dalle prestazioni della vettura del suo nuovo team e arrivando a dire che non poteva sognare una partenza migliore con il team di Hinwil, dopo aver terminato sesto in Bahrain. Se all’interno del team del Biscione continueranno a fare progressi, il finlandese prevede una stagione fruttuosa.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Sauber F1 Team raggiunge l’ottavo posto nel Campionato Costruttori

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!