Citroën aggiorna la gamma speciale C-Series

Citroën ha presentato nelle scorse ore la nuova gamma C-Series che ora è disponibile in un’ampia scelta di modelli: C3 (da 19.400 euro), C3 Aircross (da 23.900 euro), C4 (da 28.650 euro), e-C4 (da 38.650 euro), C5 Aircross (da 32.500 euro) e C5 Aircross Hybrid (da 43.400 euro).

Si posiziona tra gli allestimenti Feel Pack e Shine Pack e propone di serie dotazioni aggiuntive per aumentare il benessere e la tranquillità degli occupanti con colori e materiali unici basati su una versione esistente.

Citroën: debutta in Europa l’edizione 2022 della gamma C-Series

La C di C-Series è ovviamente un riferimento alla C di Citroën, oltre a rappresentare il Comfort, uno dei pilastri fondamentali del marchio francese. La C sta anche per Connettività, per un’esperienza di guida calma e rilassata, e per il Carattere che definisce l’identità unica dei modelli.

Pierre Monferrini, direttore per la gamma Citroën, ha dichiarato che la casa automobilistica francese crea regolarmente serie limitate per i suoi modelli con equipaggiamenti e accessori che aggiungono valore, abbinati a un pacchetto colore unico.

Molto apprezzata dai clienti del marchio sin dal lancio commerciale a metà 2020 della C3 Aircross C-Series, è stata ampliata ad altri modelli della gamma. In meno di due anni, quasi 39.000 veicoli appartenenti a questa collezione sono stati venduti in tutto il mondo.

La nuova edizione 2022 porta con sé un esclusivo pacchetto di colori Anodised Bronze che sarà una parte fondamentale della gamma del brand di Stellantis. Per questa nuova edizione, Citroën ha sviluppato un nuovo colore chiamato Anodised Bronze Pack Color che conferisce eleganza e dinamismo all’intero veicolo con inserti in bronzo intenso.

Per sottolineare il carattere distintivo, i modelli della C-Series 2022 presentano uno stemma in rilievo con il nome della serie limitata, posizionato sui parafanghi anteriori o sulle portiere anteriori a seconda del modello. Anche l’equipaggiamento è stato migliorato a seconda del modello e dei requisiti del mercato di commercializzazione.

C3 C-Series 2022

La Citroën C3 C-Series 2022, basata sulla versione europea Feel Pack, conferisce alla city car inserti in bronzo anodizzato che le conferisce ritmo e dinamismo. Questo nuovo pack color include effetti sul contorno dell’adesivo del tetto, degli Airbump laterali, delle cornici dei fendinebbia, degli adesivi dei pannelli laterali e del nuovo badge C-Series situato nella parte inferiore dello specchietto retrovisore esterno della portiera del conducente.

All’interno, la C3 C-Series 2022 è ancora più elegante. Troviamo un nuovo ed elegante rivestimento del cruscotto dell’edizione speciale Saint James, rivestito in Alba TEP con impunture bianche e cerchiatura della cornice cromata satinata. Ha mantenuto l’ambiente standard con il tessuto Mica Grey e i cerchi in lega Matrix da 16” con taglio diamantato.

I finestrini posteriori oscurati, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e gli alzacristalli elettrici anteriori sequenziali sono tutti piccoli extra che facilitano la guida di tutti i giorni. Il Rear Park Assist e il Visibility Pack riducono il carico mentale del guidatore per garantire la totale sicurezza a bordo.

Tra gli optional abbiamo tetto bicolore, sedili riscaldabili, Connect NAV, Connect Box e Active Safety Brake. I prezzi per la nuova Citroën C3 C-Series partono da 19.400 euro.

