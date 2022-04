Stellantis: brutte notizie da Saragozza

Arrivano brutte notizie dalla Spagna per il gruppo Stellantis. Una terra che in passato era spesso foriera di belle novità purtroppo ultimamente è spesso teatro di annunci nefasti. L’ultimo riguarda lo stabilimento sito nel comune di Figueruelas, vicino alla città di Saragozza. Nelle scorse ore la direzione del sito produttivo ha comunicato infatti che abolirà il turno di notte questa domenica, 3 aprile, nelle sue due linee di produzione a causa di problemi dovuti alla mancanza di componenti e nella fattispecie di semiconduttori, un problema ormai atavico.

Stop al turno di notte domenica 3 aprile nella fabbrica Stellantis di Figuruelas

La direzione della fabbrica di Stellantis ha anche cancellato quello per il prossimo venerdì sera e quello per sabato mattina, 8 e 9 aprile. Il gruppo automobilistico che a livello globale è guidato dal CEO Carlos Tavares ha specificato che si tratta della linea 1, responsabile della produzione dei modelli Citroën C3 Aircross e Opel Crossland, lavorerà sui turni mattutini e pomeridiani lunedì 4 aprile e martedì, giorno 5.

Dal canto suo, la linea 2, dedicata alla produzione della Opel Corsa, sia con motore a scoppio che modello elettrico, riprenderà la produzione “con presenza ridotta” nei turni mattutini e pomeridiani di lunedì 4 aprile.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa fabbrica. Ricordiamo che secondo indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane dal 2024 la fabbrica Stellantis di Figuruelas ospiterà la produzione della nuova Lancia Ypsilon. Si dice inoltre che forse anche la produzione di Jeep Renegade potrebbe essere spostata in questo sito produttivo. A Melfi del resto in futuro sorgerà una nuova super linea che ospiterà 4 nuove auto elettriche: 2 di DS, una di Lancia e una di Opel.

