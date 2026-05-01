Jeep Wagoneer S e Dodge Charger Daytona, scatta il richiamo: il quadro strumenti può “sparire”

Stellantis avvia una nuova campagna di richiamo negli Stati Uniti. Questa volta al centro dell’intervento finiscono due modelli importanti per la strategia elettrica del gruppo: la Jeep Wagoneer S e la Dodge Charger Daytona. FCA US richiama circa 20.271 veicoli degli anni modello 2024 e 2025 per un errore software che potrebbe compromettere il corretto funzionamento del quadro strumenti digitale.

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Stellantis richiama oltre 20 mila Jeep Wagoneer S e Dodge Charger Daytona: cosa non va nel quadro strumenti

Il problema non è secondario. Non si tratta di un dettaglio estetico o di un semplice disagio per chi guida. In alcune situazioni, il display del quadro strumenti potrebbe non mostrare informazioni essenziali per la sicurezza. Tra queste rientrano le spie dei freni, del controllo elettronico della stabilità, del monitoraggio della pressione degli pneumatici e l’indicazione della marcia selezionata.

Il rischio, quindi, è che il conducente non venga avvisato in tempo di un’anomalia. Una spia assente, una marcia non indicata o un segnale di allarme che non compare possono creare una situazione pericolosa, soprattutto su vetture moderne, potenti e fortemente digitalizzate. Per questo il richiamo è legato alla possibile non conformità a diverse norme federali statunitensi sulla sicurezza dei veicoli.

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I numeri del richiamo sono rilevanti. La Jeep Wagoneer S è il modello più interessato, con 11.743 unità potenzialmente coinvolte. Il periodo di produzione sotto osservazione va dal 24 marzo 2024 al 12 novembre 2025. Per la Dodge Charger Daytona, invece, si parla di 8.528 veicoli, prodotti tra il 30 aprile 2024 e il 25 aprile 2025.

La vicenda è emersa dopo un’indagine interna avviata il 10 marzo 2026 dal team Technical Safety and Regulatory Compliance di FCA US. Nelle settimane successive sono stati analizzati i casi segnalati e sono stati coinvolti i tecnici del gruppo per capire origine e portata del difetto. Alla fine, Stellantis ha riconosciuto che il malfunzionamento poteva incidere sulla sicurezza e il 16 aprile 2026 ha deciso di procedere con il richiamo.

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Per i proprietari coinvolti, l’intervento non avrà costi. Sarà sufficiente recarsi presso un concessionario autorizzato, dove verrà installato un aggiornamento del software del quadro strumenti. Le comunicazioni ufficiali ai clienti dovrebbero partire dal 21 maggio 2026. Il codice del richiamo FCA è 39D.