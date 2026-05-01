Nuovo standard Stellantis per oli motore: Infineum arriva prima di tutti

Tra i produttori di additivi per lubrificanti non si corre troppo, non è certo il mondo più frenetico, ma quando Stellantis ridisegna le regole del gioco, chi arriva primo porta a casa qualcosa di importante. Infineum ha ottenuto l’approvazione ufficiale secondo la nuova specifica FPW9.55535/03, lo standard più recente del gruppo per motori a combustione interna e propulsori ibridi. Prima di tutti e con un prodotto già disponibile sul mercato.

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Il protagonista si chiama P6895, un additivo commercializzato da Infineum dal 2023 e progettato per coprire entrambe le famiglie di propulsori, termici e ibridi, in un momento in cui la coesistenza delle due tecnologie è ancora la norma. L’approvazione FPW9.55535/03 non è un dettaglio tecnico da archiviare facilmente, ma significa che i produttori di lubrificanti che scelgono P6895 possono formulare oli con garanzia di marchio e approvazione Stellantis, un passaporto che nel settore vale davvero tanto, evidentemente.

C’è un altro elemento che vale la pena sottolineare, e non è secondario. P6895 è retrocompatibile con diverse specifiche precedenti di Stellantis e, in particolare, Opel e Vauxhall: PSA B71 2297, PSA B71 2290, OV 040 1547–G30 e OV D30 5W-30. In pratica, un distributore che lavora con questo additivo può semplificare il proprio portafoglio prodotti coprendo un arco più ampio di veicoli con meno referenze. Meno SKU, meno complessità, stessa copertura.

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Le parole di Andrea Ghionzoli, responsabile marketing operativo EMEA di Infineum: “I nostri clienti possono agire rapidamente e con sicurezza per soddisfare i più recenti requisiti di Stellantis, supportati da un’approvazione di cui distributori di petrolio e utenti finali possono fidarsi”.

Essere i primi ad ottenere un’approvazione su una specifica nuova non è solo una questione di immagine. È un vantaggio competitivo reale in un mercato, quello dei lubrificanti OEM, dove la fiducia si costruisce nel tempo ma si perde in un batter d’occhio. Infineum ha giocato d’anticipo, e ha fatto bene.