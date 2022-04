Alfa Romeo: oltre a Giulia quale altra berlina?

Nei giorni scorsi il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha dichiarato che non ci sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta, trattandosi di un modello che avrebbe mercato solo in Europa. Questo in quanto Stellantis ha deciso di trasformare il Biscione in un brand premium globale, essendo l’unico marchio con le giuste caratteristiche per ricoprire questo ruolo in Stellantis. Di conseguenza in futuro arriveranno solo auto “vendibili” in ogni continente.

Ci sarà un’altra berlina oltre ad Alfa Romeo Giulia nella gamma del Biscione?

Il mancato arrivo di una nuova Giulietta e di conseguenza anche quello di MiTo che per le stesse ragioni non si farà, spinge molti a domandarsi se ci saranno altre berline nella gamma dello storico marchio milanese al di fuori di Giulia. La seconda generazione della vettura di segmento D è stata ufficialmente confermato da Imparato.

In passato il CEO francese ex Peugeot aveva più volte dichiarato che la gamma del Biscione non sarebbe stata composta solo da SUV, ma anche da berline e auto sportive. Delle auto sportive sappiamo le intenzioni del nuovo numero uno del marchio.

Imparato ha dichiarato che se le cose per Alfa Romeo miglioreranno, dopo il 2027 è possibile che i fan del Biscione torneranno ad ammirare nuove auto sportive. Tra queste Duetto, GTV, 33 Stradale etc. Queste vetture arriveranno probabilmente solo in edizione limitata e forse per loro si potrà fare un eccezione prevedendo motori ibridi e non elettrici al 100 per cento come invece per il resto della gamma.

Il segmento E potrebbe regalare qualche soddisfazione

Maggiori dubbi permangono invece sulla presenza di altre berline al di fuori di Giulia. Essendo fuori dai giochi Giulietta e MiTo, resterebbe la possibilità di un nuovo modello nel segmento E. In effetti Imparato di recente ha accennato a qualcosa in proposito. Nella medesima intervista concessa ad Autoweek, in cui ha anticipato l’arrivo ufficiale di un nuovo Alfa Romeo E-SUV, il francese ha pure accennato a possibili rivali del Biscione per BMW Serie 7.

Dunque potrebbe essere questa la prossima berlina di Alfa Romeo dopo Giulia. Per quanto riguarda il nome, qualcuno ipotizza che si tratti proprio della già chiaccherata nuova GTV. Secondo indiscrezioni infatti questa auto potrebbe tornare nelle vesti di berlina coupé di grandi dimensioni con motore elettrico. La descrizione sembra proprio quella di una rivale perfetta della BMW Serie 7, che in futuro anche lei diventerà completamente elettrica.

Secondo altri questa vettura potrebbe anche prendere il nome di nuova Alfa Romeo Alfetta, facendo ritornare in auge un vecchio nome di cui si era parlato spesso nell’epoca di Sergio Marchionne. Nello scorso decennio sembrava infatti che questa auto sarebbe tornata per essere la nuova ammiraglia del Biscione. Purtroppo poi come sappiamo le cose sono andate diversamente e per Alfa Romeo, a parte Giulia e Stelvio, non ci sono state altre novità con la precedente gestione.

Le cose però sembrano essere destinate a cambiare radicalmente sotto Stellantis, con il Biscione che cercherà finalmente di sfondare in mercati chiave quali Stati Uniti e Cina. Mercati senza i quali è impossibile fare la differenza nel segmento premium del mercato auto. In essi la casa milanese proverà ad essere competitiva con rivali del calibro di BMW, Audi e Mercedes.

