Linda Jackson ha incontrato il team Peugeot in Italia

Linda Jackson, responsabile del marchio Peugeot a livello globale, ha incontrato nelle scorse ore in Italia i rappresentanti delle concessionarie e il team del marchio di Stellantis nel nostro paese. Lo scopo dell’incontro era presentare i piani del marchio e il suo futuro, nonché specificare meglio quello che sarà il posizionamento nel competitivo mercato automobilistico italiano della casa automobilistica del Leone.

Peugeot: il CEO Linda Jackson in visita in Italia

I colloqui in cui si è intrattenuto il CEO della casa automobilistica francese hanno riguardato, tra l’altro, posizionamento del marchio, nuovi modelli e attività legate alla promozione e alla crescita delle vendite. I piani ambiziosi del marchio includono aumentare la redditività, ridurre i costi operativi e acquisire clienti da nuovi gruppi target. Molta attenzione è stata riservata anche al nuovo modello di vendita, tramite Internet.

Un momento sicuramente significativo di questa visita di Linda Jackson è stato l’incontro con i rappresentanti della Peugeot Lion Dealers Association e quello con i giornalisti italiani. C’è stata l’occasione per parlare del futuro del marchio e dei progetti relativi allo sviluppo della rete dei concessionari. I giornalisti hanno chiesto informazioni sulla presenza della società in Italia e sugli investimenti previsti, inclusa una fabbrica di batterie per auto elettriche che sorgerà a Termoli.

Linda Jackson ha visitato lo showroom Stellantis & You in Via Gattamelata a Milano e ha visitato la nuova sede del gruppo Stellantis Italia a Torino. La visita in Italia non è l’unica prevista dal capo del marchio nei singoli paesi. I prossimi viaggi che il nuovo responsabile della casa automobilistica del Leone effettuerà sono previsti nei prossimi mesi. Vedremo dunque che novità arriveranno.

