Fiat 500 in abbonamento in Francia da aprile

Dalla Francia arrivano interessanti novità per Fiat. Infatti nelle scorse ore è trapelata la notizia che la divisione francese della principale casa automobilistica italiana lancerà il 6 aprile 2022 un’offerta in abbonamento da 299 euro al mese sulla sua city car Fiat 500. Questa formula dovrebbe essere estesa agli altri modelli del marchio a partire dal prossimo anno.

La famosa casa automobilistica italiana, la cui gamma di auto sarà 100% elettrica dal 2027, ha scelto la sua piccola city car in versione elettrica per lanciare, il prossimo 6 aprile, una nuova “soluzione di accessibilità” basata su un abbonamento mensile.

Fiat 500 in abbonamento in Francia dal prossimo 6 aprile

L’abbonamento potrà essere stipulato online in brevissimo tempo e con pochissimi click su una piattaforma dedicata. L’abbonato paga la prima rata mensile (è richiesto un deposito cauzionale di € 1.000) e può decidere di trattenere l’auto per un mese aggiuntivo o restituirla dopo 30 giorni, gratuitamente ma con un preavviso di 7 giorni.

In questo approccio, Fiat non richiede alcun finanziamento. Il conducente deve avere almeno 21 anni e avere la patente da più di un anno. L’offerta comprende assicurazione all-risk, contratto di manutenzione, assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garanzia del produttore e pacchetto da 1.500 km (ovvero 18.000 km/anno).

Come dicevamo poc’anzi, il prezzo di entrata per questo nuovo abbonamento per Fiat 500 è 299 euro. Questo riguarda la versione Action alimentata a batteria con 190 km di autonomia (pacchetto City).

La versione Icona con 320 km di autonomia costa 429 euro al mese e mentre la top di gamma La prima 499 euro. L’abbonato può modificare il pacchetto il mese successivo aggiungendo o togliendo servizi e pacchetti (versione decappottabile, conducente aggiuntivo, pacchetto chilometraggio plus, ecc.).

Nel 2022, il marchio prevede un potenziale di 800 contratti di abbonamento. Vedremo dunque se questa nuova formula prenderà piede in Francia tra i clienti della principale casa automobilistica italiana.

