Noleggio auto usate: canone meno costoso del 20%

La pandemia e la guerra Russia-Ucraina hanno rivoluzionato l’automotive. La crisi dei chip iniziata col Covid e aggravata dalle tensioni Putin-Zelensky hanno reso lunghissime le attese per avere una macchina nuova. Mancano microprocessori, cablaggi, materie prime. Con ripercussioni anche sul noleggio lungo termine. Così, va sempre più forte il noleggio auto usate. Le società proprietarie delle flotte comprano vetture di seconda mano, e le danno in affitto ad aziende, professionisti con partita IVA e privati senza partita IVA. O sfruttano l’usato che già hanno a disposizione.

I numeri? Nei primi 3 mesi del 2022, per ALD Automotive 1900 ordini. Per Leasys Rent nel 2021 ben 2500. Per SIFÀ Società Italiana Flotte Aziendali siamo a 1000. Tutto usato a nolo lungo termine, per anni.

Noleggio auto usate: molti pro e qualche contro

Chiaramente, l’utilizzatore non ha la macchina nuova di zecca. E come status symbol, come immagine, l’usato non fa l’effetto del nuovo. Ma ci sono anche vantaggi. Uno: l’anticipo è più basso o è zero. Due: il canone mensile è inferiore. Siamo a un bel -20%. Tre: la penale in caso di restituzione del mezzo con percorrenza superiore a quella ammessa è più debole. Quattro: le varie franchigie per furto, incidente attivo o passivo, danni sono più morbide.

Le caratteristiche sono identiche fra nolo nuovo e usato. Ossia ci sono le varie polizze: Rca, Furto, Infortuni. Più la manutenzione. Tutto meno costoso.

Per Leasys (Stellantis), abbiamo il “Come Nuovo”. Pochi chilometri, di recente immatricolazione e con piano di manutenzione in regola. Con uno sconto medio del 20% sul canone di noleggio a lungo termine. a tempestività degli interventi è garantita in ogni momento e in tutto il territorio nazionale. In caso di guasto o sinistro, potete contare sempre sul Customer Care e su una rete operativa d’eccellenza.

Tutte le regole del nuovo valgono per l’usato: App incluse. Per esempio, con Leasys Umove App, per richiedere il soccorso stradale basterà muovere un dito e, richiedendo il soccorso stradale tramite lo smartphone, il veicolo sarà geolocalizzato consentendo al carro attrezzi.

