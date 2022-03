Assurdo e paradossale: prezzo carburante, pompe bianche più care delle compagnie. Ci hanno sempre raccontato il contrario. Ci hanno sempre detto: i distributori no logo fanno prezzi molto più bassi rispetto alle compagnie tradizionali. Ebbene, non è così. il gasolio in modalità self service costa in media nazionale meno presso gli impianti delle compagnie che presso le pompe bianche. Mentre il prezzo della benzina è in perfetta parità, dice Staffetta Quotidiana.

Prezzo carburante: i costi alla pompa

La benzina self service è a 1,834 euro/litro, servito a 1,965 euro/litro. Diesel rispettivamente a 1,824 euro/litro e 1,960 euro/litro. GPL servito a 0,852 euro/litro, metano a 2,208 euro/kg.

Azzerato lo “sconto” pompe bianche sulla benzina, negativo quello sul gasolio. L’aumento dei delta sulle forniture in extrarete dalle compagnie alle pompe bianche, segnalato da diverse settimane su queste pagine, ha determinato un livellamento dei prezzi, prosegue SQ.

Sul self service il prezzo medio nazionale del gasolio delle pompe bianche è più alto di quello delle compagnie di quasi due centesimi.

Sempre su livelli molto bassi il sovrapprezzo per chi fa il pieno in autostrada rispetto alla rete ordinaria: 7,7 cent/ litro per la benzina self e 8 per il gasolio self, 16,3 per la benzina servito e 17,2 per il gasolio servito.

Pompe bianche e colorate: che succede

La crisi dei prezzi e la prospettiva di una crisi degli approvvigionamenti stanno cambiando il volto del mercato dei carburanti. Clamoroso. Non si erano mai visti prezzi delle compagnie in media nazionale più bassi di quelli delle pompe bianche. Sulla media settimanale i prezzi degli indipendenti risultano scesi meno di quelli dei marchi maggiori di circa 2 cent/litro, recependo in sostanza solo il taglio delle accise.

Comunque, va evidenziato che il boom di benzina e diesel risale a molto molto prima della guerra Russia-Ucraina, usata e strumentalizzata dalla politica per giustificare ogni sorta di aumento. Idem il metano. Era già raddoppiato a due euro il kg. Si chiama transizione ecologica, decarbonizzazione. Qualcuno deve pagare.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!