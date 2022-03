Alfa Romeo: motore ibrido per le future auto sportive?

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha detto che l’addio al motore endotermico è inevitabile e che dal 2025 tutte le auto prodotte dalla casa automobilistica del Biscione avranno motori completamente elettrici.

Tuttavia Imparato, parlando con la stampa, ha ammesso che nel caso in cui il progetto di riportare in vita auto sportive del passato si concretizzasse, allora in quel caso per quelle auto, ma solo per loro, ci sarebbe ancora la possibilità di avere motori termici ibridi.

Il motore termico ibrido potrebbe continuare a vivere ma solo nelle future auto sportive di Alfa Romeo

Questo in quanto tali auto sportive arriverebbero solo e soltanto in versione limitata di poche unità, finendo per non influenzare i parametri relativi ai limiti di emissione previsti in Europa che nei prossimi anni diventeranno sempre più stringenti per tutte le case automobilistiche.

Il riferimento va a vetture quali le nuove Alfa Romeo Duetto, GTV e 33 Stradale che nei mesi scorsi in varie interviste lo stesso Imparato ha detto che vorrebbe riportare in vita per dare prestigio al brand. Questo se nel frattempo la situazione globale del marchio sarà tornata ad essere positiva e gli obiettivi prefissati saranno stati raggiunti. Ricordiamo infatti che Imparato spera di poter raggiungere quota 200 mila immatricolazioni entro il 2027 grazie ai nuovi modelli, ma cosa ancora più importante spera di aumentare la redditività e la qualità del prodotto migliorando l’immagine.

Questo significa che per chi ama il motore termico ci sarà ancora in futuro qualche possibilità di accaparrarsi qualche auto sportive di Alfa Romeo con motore termico, anche dopo il 2027. Questa però sarà la classica eccezione che conferma la regola.

Infatti tutto il resto della gamma del Biscione sarà composta da sole auto elettriche a cominciare dai SUV Tonale, Brennero ed E-SUV che raggiungeranno Stelvio e Giulia nei prossimi anni per completare la gamma dello storico marchio milanese.

