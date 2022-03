Jeep: nuovo teaser in vista dell’Easter Safari

Jeep nelle scorse ore ha svelato un nuovo teaser in vista del suo Easter Safari che si terrà il mese prossimo a Moab nello Utah. Questa volta, si tratta di un modello caratterizzato da numerosi extra, un cestello sul tetto e un motore ibrido 4xe.

Sesto teaser per Jeep in vista dell’Easter Safari di aprile

“Spingendo all’estremo la libertà all’aria aperta di Jeep, questo concept porta le ultime innovazioni personalizzate di Jeep Performance Parts e Mopar e sarà pronto a dimostrare la sua leggendaria capacità 4×4 con il suo motore ibrido plug-in 4xe esclusivo su alcuni dei sentieri più difficili del mondo”, scrive la casa automobilistica.

Il concept prevede le mezze porte Jeep nella parte anteriore e (evidente dopo aver illuminato l’immagine) anche sulle porte posteriori. Questo, insieme al portapacchi, potrebbe renderlo il veicolo perfetto per l’overlanding.

Questa è una delle sei immagini teaser che la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha rivelato finora, il che implica che l’easter Safari di quest’anno sarà emozionante e pieno di concept car. Insieme a questo modello, il marchio 4×4 ha rivelato altri due modelli 4xe, uno un modello Rubicon a tema militare mentre l’altro è un Grand Cherokee.

Ha anche rivelato una versione del pickup Gladiator progettato per la guida fuoristrada e un modello Rubicon con motore Hemi che celebra il 20° anniversario di quella versione. Infine, c’è un misterioso modello di Gladiator che è stato mostrato a febbraio. Tutti i modelli saranno rivelati all’Easter Jeep Safari che si svolgerà dal 9 al 17 aprile di quest’anno a Moab nello Utah. Vedremo dunque quali altre novità saranno anticipate prima di quella data.

