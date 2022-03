Bottas: ecco il motivo del ritiro in Arabia Saudita

Valtteri Bottas dopo un ottimo sesto posto nel primo Gran Premio della stagione ha dovuto ritirarsi mentre era in lotta per un posto nella zona punti nel secondo Gran Premio di Formula 1 della stagione che si è corso in Arabia Saudita. Il pilota finlandese ha rivelato che il ritiro è avvenuto per preservare il motore. Infatti le temperature del motore si stavano alzando troppo e questo avrebbe potuto causare grossi problemi al propulsore. Il team adesso indagherà per capire cosa è accaduto esattamente.

Il ritiro di Bottas dovuto al surriscaldamento del motore della sua monoposto

Bottas è comunque molto contento della sua monoposto che lui stesso ha definito un’ottima auto con la quale potrà togliersi sicuramente diverse soddisfazioni in questo campionato 2022 da poco iniziato. Valtteri Bottas crede che se fosse rimasto in pista avrebbe lottato per il sesto posto nel Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Orlen aveva iniziato la sua gara dall’ottavo posto in griglia per poi guadagnare una posizione durante il suo primo stint con la gomma media. In seguito è rimasto tra i primi dieci e ritiene che avrebbe potuto prendere di mira il sesto posto se non fosse stato per un problema di raffreddamento che ha costretto l’Alfa a ritirare la vettura del finlandese al giro 36 di 50.

“È un peccato ritirarsi da quella che era stata una gara davvero buona fino a quel momento, soprattutto perché stavamo andando bene almeno per il sesto posto”, ha commentato Bottas. La prestazione di apertura di Bottas con l’Alfa Romeo in Bahrain era stato un ottimo sesto posto. Il weekend del finlandese a Jeddah ha confermato che la squadra svizzera e il suo nuovo pilota sono una forza da non sottovalutare nella fascia alta del centrocampo della F1.

Il talento e l’esperienza di Bottas stanno innegabilmente aiutando l’Alfa Romeo a migliorare le sue prestazioni in questa stagione. Ma Xevi Pujolar, capo dell’ingegneria di pista dell’Alfa, afferma che l’ex pilota Mercedes sta anche portando uno “stato d’animo positivo” nella squadra di Hinwil.

