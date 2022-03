Alfa Romeo indaga sulle cause delle brutte partenze di Zhou

Guanyu Zhou ha visto le sue prime due partenze in Formula 1 rovinate da un problema al sistema anti-stallo della sua vettura. Il pilota di Alfa Romeo Team F1 Orlen ha riportato questo problema a Jeddah, dove la sua monoposto ha avuto questi problemi all’uscita della prima chicane, finendo in fondo al gruppo.

Alfa Romeo cerca di capire come risolvere il problema delle brutte partenze di Zhou

“Per quanto riguarda il problema al sistema di anti-stallo, è qualcosa che dobbiamo esaminare con Zhou”, ha affermato Xevi Pujolar, direttore tecnico del team in pista. “Non c’è niente che non va con la macchina, sente che i giri sono ancora buoni. Ma in realtà non è così. Dobbiamo vedere cosa possiamo fare per alleviare questo problema in futuro perché ora è già successo due volte”.

Xevi Pujolar non esclude, quindi, che il problema derivi dal poco feeling di Zhou con l’Alfa Romeo C42, a sua volta sensibile a questo problema. Valtteri Bottas, infatti, aveva incontrato difficoltà in Bahrain, e si è detto non pienamente soddisfatto della sua partenza nel Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Vedremo se Alfa Romeo F1 Team Orlen riuscirà a risolvere questo problema in vista della prossima gara di campionato che si correrà tra due settimane in Australia nel circuito di Melbourne, dove si torna a correre dopo che negli ultimi due anni i Gran Premi sono stati annullati a causa della pandemia di coronavirus. Il team di Alfa Romeo spera di poter tornare a festeggiare la presenza di entrambi i piloti in zona punti come accaduto nel primo Gran Premio della stagione e come invece non si è verificato lo scorso week end nel circuito di Jedda.

Ti potrebbe interessare: Zhou: il pilota cinese del team Alfa Romeo punta al podio dopo lo straordinario debutto in F1 nel Gran Premio del Bahrain

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!