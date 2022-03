Stellantis taglia altri lavoratori nello stabilimento Jeep in Illinois

Dagli USA la stampa locale avvisa che il gruppo Stellantis sta tagliando altri posti di lavoro nel suo stabilimento Jeep in Illinois “per far funzionare l’impianto in modo più sostenibile “. Lo ha affermato lunedì la casa automobilistica in una nota.

Stellantis riduce il personale del suo stabilimento Jeep in Illinois

La società guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares non ha rivelato quanti dei quasi 2 mila dipendenti di Belvidere Assembly Plant che producono il crossover Jeep Cherokee sarebbero stati interessati da questi tagli. Stellantis ha comunicato anche l’intenzione di offrire pacchetti pensionistici ai dipendenti rappresentati dalla United Auto Workers presso lo stabilimento a partire dal 31 maggio e procederà a licenziamenti sia per il personale ad ore che per quello salariato già dal 27 maggio.

Lo stabilimento di Belvidere è stato uno degli impianti di Stellantis più colpiti dalla carenza globale di semiconduttori. L’anno scorso la fabbrica ha dovuto affrontare diversi licenziamenti, inclusa la perdita del suo secondo turno. Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha sottolineato la necessità di risparmiare sui costi per compensare le spese aggiuntive derivanti dalla produzione di veicoli elettrici.

Gli esperti del settore hanno suggerito che il sito produttivo di Belvidere potrebbe ricevere in futuro degli investimenti per realizzare muscle car elettriche di Dodge. Ma per il momento si attendono conferme ufficiali da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles.

Vedremo se realmente le cose andranno così per questa fabbrica dove però per il momento si registra la chiara intenzione del gruppo Stellantis di ridurre il personale per rendere l’impianto più efficiente di quanto non sia stato fino ad ora.

