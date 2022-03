Alfa Romeo Tonale: da maggio a Pomigliano la produzione in serie

Oggi presso lo stabilimento di Pomigliano, alla presenza del boss di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato, è stato dato il via ufficiale alla produzione di Alfa Romeo Tonale. Per il momento vengono prodotte vetture di pre-serie. La produzione in serie del nuovo modello di Alfa Romeo partirà dal prossimo mese di maggio con il lancio in concessionaria del modello che avverrà a partire da giugno.

La produzione di Alfa Romeo Tonale partirà da maggio: si prevedono 20 mila immatricolazioni nel 2022

Il numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato ha detto che a regime prevede di produrre 40 – 45 mila unità di Alfa Romeo Tonale all’anno, ma ovviamente se le richieste saranno maggiori la fabbrica di Pomigliano è pronta a produrne anche di più. Per il 2022 l’obiettivo sarà quello di consegnare circa 20 mila unità del nuovo SUV.

Secondo Imparato quando la produzione sarà a regime grazie ad Alfa Romeo Tonale le vendite della casa automobilistica del Biscione potrebbero aumentare anche del 50 per cento. La commercializzazione avverrà per gradi dapprima si lanceranno le versioni con motori mild hybrid benzina 130 e 160 Cv. In un secondo momento sarà il turno della versione con propulsore diesel da 130 Cv. Solo verso fine anno sarà commercializzata la versione top di gamma ibrida plug-in con 275 cavalli.

I primi paesi in cui Alfa Romeo Tonale sarà commercializzato sono Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra. Poi gradualmente toccherò a tutti gli altri paesi dell’Europa per un totale di 31 mercati. In Nord America il SUV dello storico marchio milanese arriverà solo nel corso del 2023.

Il direttore dello stabilimento di Pomigliano ha approfittato dell’avvio della produzione di Tonale per ricordare che lo stabilimento di Pomigliano nei prossimi anni mira a diventare una fabbrica premium dove verranno prodotte solo auto premium.

