Jeep Grand Cherokee: avvistato prototipo, di cosa si tratta?

La nuova Jeep Grand Cherokee continua a far parlare di sé. A pochi giorni dall’apertura degli ordini della versione 4xe che come sappiamo sarà l’unica ad essere venduta nel nostro continente, nuove foto spia di un misterioso prototipo sono emerse sul web. Si tratta degli scatti di Gabetz Spy Unit che ha mostrato nelle scorse ore alcune immagini del modello in una versione che sicuramente non sarà venduta nel vecchio continente non avendo un motore elettrificato.

Nuove foto spia di un prototipo della nuova Jeep Grand Cherokee

Probabilmente si tratta della versione con specifiche per il Nord America anche se qualcuno ipotizza che in realtà si potrebbe anche trattare della versione per un altro paese come ad esempio l’Australia o il Brasile, paesi in cui a breve il modello debutterà anche con motori a combustione.

Ricordiamo che la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe che nel nostro continente sarà ordinabile dal prossimo 30 giugno avrà un prezzo di partenza di 94 mila euro. Questa versione del SUV di Jeep sarà dotata di motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e due motori elettrici. Il pacco batterie sarà da 400 volt. La vettura in totale disporrà di 380 cavalli e 637 Nm di coppia.

La nuova Jeep Grand Cherokee viene prodotta negli USA presso lo stabilimento Stellantis di Detroit. Negli altri continenti la gamma di motori prevede la presenza anche di altre motorizzazioni che però da noi in Europa non arriveranno per una questione legata alle norme sulle emissioni. Ricordiamo inoltre che in Nord America la gamma prevede anche una versione a passo lungo che si chiama Grand Cherokee L.

