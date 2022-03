Fiat: non è sua l’auto più venduta in Brasile fino ad ora a marzo

Nella prima metà del mese di marzo le vendite di auto in Brasile di Fiat sono in leggero calo. Al primo posto infatti troviamo la Hyundai HB20 con 2.538 immatricolazioni. In seconda posizione si è piazzata Fiat Mobi. La city car del brand di Stellantis nei primi 15 giorni di marzo ha immatricolato in Brasile un totale di 3.415 unità. Al terzo posto troviamo Chevrolet Onix, mentre bisogna scendere fino alla quarta posizione per trovare l’attuale leader di mercato in quel paese: Fiat Strada.

Fiat Mobi e Strada seconda e quarta auto più vendute in Brasile nella prima metà di marzo

Il pickup di Fiat che è stato leader delle vendite in Brasile sia a gennaio che a febbraio, a marzo sembra fare più fatica. Il modello ha infatti ottenuto un totale di 3.219 immatricolazioni nei primi 15 giorni di marzo nell’importante mercato auto latino americano. Anche un’altra auto della principale casa automobilistica italiana è riuscita ad entrare nella top ten. Si tratta del pickup medio Fiat Toro con 2.210 immatricolazioni.

Fiat Argo è solo 14 esima con 1.419 unità consegnate in Brasile nei primi 15 giorni del mese di marzo del 2022. Il SUV compatto Pulse è 17 esimo con 1.318 unità. Questo veicolo precede Fiorino al 18 esimo posto con 1.244 unità.

Ovviamente questi dati potrebbero cambiare radicalmente nella seconda metà del mese. Non si esclude che uno dei modelli della casa di Torino possa recuperare il terreno perso e diventare leader di quel mercato.

Per quanto riguarda invece il gruppo Stellantis segnaliamo nella top 25 delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di marzo 2022 di ben 3 auto di Jeep: Compass, Renegade e Commander. Presente alla posizione numero 20 con 1.220 immatricolazioni anche la Peugeot 208.

