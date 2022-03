Alfa Romeo ed Edelweiss prorogano la partnership

Importante novità per Alfa Romeo F1 Team ORLEN a poche ore dal Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il team del Biscione vola alto dentro e fuori pista estendendo la sua partnership di successo con Edelweiss, la principale compagnia aerea svizzera di viaggi. L’accordo vedrà Edelweiss continuare nel suo ruolo di partner ufficiale della scuderia trasportando la squadra di Formula 1 in giro per il mondo per la stagione 2022.

Edelweiss anche nel 2022 sarà partner ufficiale di Alfa Romeo F1 Team Orlen

Edelweiss, con sede all’aeroporto di Zurigo, vola verso 82 destinazioni in 38 paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, Africa, Asia, Americhe e Caraibi. Come Alfa Romeo F1 Team ORLEN, Edelweiss rappresenta la qualità premium svizzera, vivendo e applicando i valori svizzeri apprezzati a livello globale: soddisfano le esigenze individuali dei passeggeri con il loro distinto servizio di bordo in classe economica e business, fornito con il calore e l’ospitalità che hanno reso Edelweiss un nome familiare. Consociata del Gruppo Lufthansa, Edelweiss è il vettore gemello di SWISS International Air Lines.

Il marchio Edelweiss sarà visibile nella parte bassa delle monoposto C42 di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu per tutta la stagione. Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha dichiarato che per lui e il suo team è stato un vero piacere poter estendere questa collaborazione che consente ala scuderia di viaggiare in tutta comodità garantendo un servizio davvero eccellente. Inoltre il numero uno del Biscione ha anche aggiunto che la compagnia aerea al pari del suo team incarna i valori svizzeri che lui e la sua squadra sono orgogliosi di mostrare in tutto il mondo.

Patrick Heymann, Chief Commercial Officer di Edelweiss ha invece aggiunto: “La partnership tra il Team Alfa Romeo F1 ORLEN ed Edelweiss si è trasformata in un’amicizia. È un compito entusiasmante per Edelweiss poter portare ancora una volta in modo affidabile la squadra alle gare nella stagione agonistica 2022 e auguriamo al nostro partner molti risultati di successo in pista. Alfa Romeo F1 Team ORLEN e Edelweiss condividono gli stessi valori e obiettivi: qualità svizzera, affidabilità e precisione sono al centro di tutto ciò che facciamo. E come Edelweiss, la Formula 1 si impegna a raggiungere gli obiettivi climatici delle Nazioni Unite e promuove l’innovazione tecnologica”.

