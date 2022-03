Alfa Romeo ammette di avere problemi in partenza

Alfa Romeo F1 Team Orlen ha avuto un buon primo Gran Premio di Formula 1 in questa stagione che è appena iniziata. Nonostante ciò i problemi non sono mancati. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou ad esempio sono ansiosi di vedere se i loro ingegneri hanno risolto i problemi alla frizione che hanno afflitto le loro monoposto all’inizio del GP del Bahrain di domenica scorsa. Alcuni problemi che il direttore tecnico dell’Alfa Romeo, Xevi Pujolar, ha confermato.

Si spera che in Arabia Saudita Alfa Romeo abbia risolto i problemi registrati in partenza nel Gp del Bahrain

Bottas crede che senza questi problemi, domenica scorsa avrebbe potuto essere davanti a Magnussen poiché ha perso otto posizioni al via ed è passato dal 6° al 14° alla fine del primo giro. Zhou, nel frattempo, è sceso dal 15° al 19° e avrebbe potuto finire davanti ad Alonso. Alla fine sono arrivati ​​6° e 10°. Il problema era una frizione il cui tempo di risposta è risultato essere troppo alto.

Xavi Pujolar, direttore tecnico del team Alfa Romeo, ha ammesso che hanno ancora problemi nelle partenze: “Stiamo avendo problemi a partire con la nuova vettura. Pensavamo di aver fatto progressi dopo i test, ma è chiaro che dobbiamo ancora risolverli”, ha ammesso il tecnico spagnolo.

Pujolar ha detto che stanno lavorando sodo per cercare di risolvere questo problema già nella gara che si correrà a Jeddah questa domenica o almeno proveranno a mitigarlo. Il direttore tecnico del team del Biscione ha aggiunto che sebbene non fossero gli unici a soffrire di questo problema in Bahrain, sono stati i più colpiti dal problema. Entrambe le vetture hanno avuto una partenza difficile, perché questo problema si è unito alla difficoltà di trovare grip.

Alfa Romeo pensa di avere una buona macchina quest’anno. Un’auto che dovrebbe permettere loro di lottare per essere i migliori tra le scuderie di secondo piano. Ma questo dipenderà in gran parte dalla risoluzione di questo problema e dal successo nell’evoluzione dell’auto.

Bottas ha spiegato che il problema, a suo avviso, è meccanico: “A volte a metà della partenza si notano delle vibrazioni nella frizione e quando succede si perde molta trazione. È una delle prime cose che ho scritto nell’elenco delle cose da sistemare, perché è fondamentale migliorare questo punto”. Il finlandese non si è stupito del problema poiché in varie simulazioni di avviamento avevano già rilevato l’esistenza di questo problema.

