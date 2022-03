Alfa Romeo: Vasseur ottimista dopo il primo GP di F1

Frédéric Vasseur ha ammesso di essere rimasto “impressionato, ma non sorpreso” dal modo in cui Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha iniziato la sua stagione di Formula 1 2022 in Bahrain, con la squadra di Hinwil che ha ottenuto punti sia con Valtteri Bottas che con Zhou Guanyu domenica scorsa.

Alfa Romeo: Vasseur rimane cauto ma sembra ottimista per il suo team in questa stagione

Dopo un programma di test pre-stagionale tutt’altro che semplice, il team ha mostrato una buona velocità e prestazioni per tutto il fine settimana al Bahrain International Circuit, con Bottas che si è piazzato sesto e Zhou decimo, regalando al team nove punti per il Campionato Costruttori.

Vasseur, il Team Principal di Alfa Romeo, afferma che il livello di fiducia all’interno del team in Bahrain era evidente e spera che possano portare lo slancio dallo scorso fine settimana al Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo fine settimana sul circuito di Jeddah.

Vasseur dice che c’è la sensazione all’interno del team di avere un’auto competitiva nel 2022 e due piloti determinati a trarne il meglio, anche se rimane cauto sul fatto che la sfida davanti a tutti sarà dura, incluso questo fine settimana in Arabia Saudita.

“Sappiamo che dobbiamo essere al top del nostro gioco e offrire un altro buon fine settimana: se lo facciamo, avere le auto in zona punti è una prospettiva realistica” ha dichiarato Vasseur che comunque è consapevole del fatto che questa stagione le cose per il suo team potrebbero andare in maniera radicalmente diversa rispetto a quanto avvenuto nelle ultime due stagioni, dove la scuderia ha sofferto parecchio a causa della mancanza di competitività delle sue monoposto.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Racing: il team principal Frederic Vasseur ha spiegato i motivi del no a Theo Pourchaire

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!