Jeep Meridian: i concessionari iniziano aprono gli ordini

Sebbene non sia stata ancora presentata ufficialmente e il suo debutto sul mercato avverrà a partire dal prossimo mese di maggio in India i concessionari di Jeep avrebbero già iniziato ad accettare in maniera non ufficiale le prenotazioni dei loro clienti per acquistare il nuovo SUV a 7 posti della casa automobilistica americana. L’importo della prenotazione è stato fissato a Rs 50.000 in alcune località e le consegne sono state promesse entro la fine di maggio 2022.

In India a pochi giorni dal debutto sarebbero già partite le prenotazioni per Jeep Meridian

Sebbene Jeep Meridian con specifiche per l’India debba ancora essere svelato per intero, sappiamo già che il SUV avrà spunti stilistici simili a quelli del nuovo Grand Cherokee, proprio come il Commander venduto in America Latina. Questi includeranno fari eleganti e rettangolari, paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un portellone verticale e luci posteriori più sottili. Queste modifiche aiuteranno anche il SUV a tre file a distinguersi dalla Compass a due file, con la quale questo modello condivide le sue basi. La lunghezza e il passo della Meridian saranno rispettivamente 364 mm e 158 mm più lunghi della Compass.

L’interno del Meridian sarà per lo più simile al Commander, ma mentre quest’ultimo ottiene solo un layout a 7 posti, il Meridian dovrebbe essere offerto in entrambe le versioni a 6 e 7 posti in India. In termini di equipaggiamento, è probabile che la Meridian disponga di un touchscreen da 10,1 pollici con Apple CarPlay wireless e Android Auto, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, sedili conducente e passeggero regolabili elettricamente, sedili anteriori ventilati, caricabatterie wireless per telefono e tetto panoramico.

Sul fronte della sicurezza, ci aspettiamo che Meridian venga proposto in India con sette airbag, cruise control adattivo, sistema di frenata di emergenza automatico e, forse, anche caratteristiche ADAS. Per quanto riguarda la gamma dei motori al momento del lancio il SUV sarà proposto solo con il motore turbodiesel Multijet a quattro cilindri da 2,0 litri della Compass. In un secondo momento probabile l’arrivo del motore turbo-benzina T270 da 187 CV, 270 Nm che è già offerto sul Commander all’estero.

