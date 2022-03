Zhou punta al podio dopo lo straordinario debutto in F1

Finendo decimo nel Gran Premio del Bahrain al suo debutto in Formula 1 domenica, Zhou Guanyu è diventato il primo pilota cinese in assoluto a partecipare al campionato di più alto livello tra gli sport motoristici. Il pilota di Alfa Romeo F1 Team Orlen ha condiviso i suoi pensieri e sentimenti in un’intervista esclusiva con Xinhua dopo la gara di apertura della nuova stagione di Formula 1.

Zhou Guanyu dopo aver raggiunto la zona punti adesso punta al podio come prossimo obiettivo

C’erano dubbi sul fatto che Zhou meritasse un posto in F1, ma il pilota cinese di Alfa Romeo F1 Team Orlen ha dimostrato che i dubbiosi si sbagliavano. Nella sua stagione 2021 di Formula 2, il giovane pilota ha ottenuto una vittoria e un secondo posto all’ultimo round di Abu Dhabi consolidando il suo terzo posto in campionato, dopo tre vittorie in Bahrain, Monaco e Silverstone.

Durante i primi mesi di quest’anno, Zhou ha trascorso molto tempo con il suo personal trainer, il team engineer e il simulatore. Saltando dalla F2 alla F1, il cinese ha spiegato che il carico aerodinamico della vettura è aumentato notevolmente, tanto da rafforzare il suo allenamento del collo nella preparazione pre-stagionale.

Oltre all’allenamento fisico, Zhou deve anche familiarizzare con l’auto e le piste. Durante l’inverno, è stato uno dei piloti con il chilometraggio di prova più lungo ed è stato avvistato molto spesso nell’officina del team.

Nato a Shanghai nel 1999, Zhou ha avuto un forte interesse per le corse fin dalla tenera età e ha dominato il campionato nazionale a 10 anni, appena due anni dopo aver iniziato a correre sui go-kart. Al fine di perseguire una migliore formazione negli sport motoristici, il pilota ha lasciato la sua città natale di Shanghai all’età di 11 anni per studiare e allenarsi nel Regno Unito. Zhou è entrato inizialmente a far parte della Ferrari Driver Academy prima di passare all’Alpine Academy (ex Renault Sport Academy) nel 2019, quando ha debuttato in Formula 2.

Prima del GP del Bahrain, segnare punti era un obiettivo che Zhou non si aspettava di completare almeno fino a metà stagione. Alla domanda se avrebbe fissato un nuovo obiettivo dopo aver portato a casa un punto all’esordio, il pilota ha risposto con calma. “La cosa più pratica per me ora è mantenere lo stato e mantenere l’obiettivo originale. Ora che ho un punto, non vedo l’ora di ottenere sempre più punti. Ho portato con me la bandiera nazionale e spero di vederla sul podio in futuro.”

