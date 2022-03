Alfa Romeo F1: NFT andati sold-out in nemmeno 20 secondi

Nel corso del primo Gran Premio di Formula 1, disputato sul circuito del Bahrain, Alfa Romeo ha messo a disposizione i suoi primi NFT e il risultato è stato eccezionale. Lo scorso fine settimana, durante il primo Gran Premio della stagione (vinto da Charles LeClerc), il Biscione ha offerto i suoi primi token. Come gli esperti avevano ampiamente previsto, sono andati sold-out in tempi record: nemmeno 20 secondi! Adesso occorrerà attendere la seconda tornata, in una gara tuttora da stabilire.

Corsa al token

Alfa Romeo ha permesso di aggiudicarsi ben 100 token. Obiettivo della scuderia elvetica quello di permettere alla community di appassionati di riscattarli in occasione di quattro gare del campionato 2022 di F1, costituita da 23 tappe complessive. La prima era rappresentata, appunto, dal GF inaugurale: un’iniziativa aperta unicamente a chi possedeva già almeno 50 fan token nel suo portafoglio digitale.

In tal modo, era possibile accedere all’offerta che consisteva in un prezzo di 2.500 punti esperienza (SSU), al fine di riscattare ciascun NFT. In un batter d’occhio i 100 token sono andati esauriti. Alla compagnia sono serviti circa una ventina di secondi, lasciando tutti gli altri a bocca asciutta.

Socios Motorsport, alla quale Alfa Romeo ha delegato la gestione dei proprio NFT, ne ha dato tempestivamente avviso su Twitter. A consolazione di chi non è riuscito ad accaparrarsi neppur un token, la società sottolinea come sia appena l’inizio e invita a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

La Formula 1 osserva con attenzione gli sviluppi del business delle crypto. Non solo in termini di prospettive future, bensì pure per il tornaconto economico fruibile a livello di introiti pubblicitari. Ogni team del Circus, escluse Haas e Williams, mostrano sulla livrea delle loro monoposto almeno uno sponsor associato alle criptovalute. E la stessa Crypto.com, oltre a rappresentare uno dei brand principali della F1, ha dato il nome al primo Gran Premio di Miami, in programma a maggio.

