Opel Rocks-e KARGO: la casa tedesca amplia la sua gamma

Arrivano importanti novità per Opel. La casa automobilistica tedesca amplia la gamma di modelli del suo veicolo a motore leggero Rocks-e a emissioni zero con una nuova versione di consegna. Lungo solo 2,41 metri, largo 1,39 me alto 1,52 m, Opel Rocks-e KARGO offre ai professionisti più di 400 litri di volume di carico flessibile. Con il suo raggio di sterzata di soli 7,20 m, il quadriciclo può manovrare nei vicoli più stretti.

Debutta il nuovo Opel rocks-e KARGO

L’autonomia elettrica fino a 75 chilometri (WLTP) rende il veicolo della casa automobilistica tedesca ideale per la consegna di merci come pacchi, pizza o medicinali, soprattutto nelle aree urbane. Opel Rocks-e KARGO sarà disponibile per l’ordine inizialmente in Germania e nei Paesi Bassi entro la fine dell’anno ma sono previsti ulteriori mercati a seguire.

Al posto del sedile del passeggero nella biposto standard Rocks-e, Opel Rocks-e KARGO ha un vano di carico modulare, separato dall’abitacolo del conducente da una parete verticale. Tuttavia, il guidatore gode ancora dello stesso spazio e comfort di guida della versione passeggeri.

Come la versione passeggeri, il motore elettrico della Opel Rocks-e KARGO produce 6 kW/8 CV di potenza continua, con una potenza massima di 9 kW/12 CV, ad esempio per l’accelerazione. La batteria da 5,5 kWh può essere ricaricata completamente in circa quattro ore.

Opel Rocks-e KARGO si caratterizza per l’aspetto bicolore della parte anteriore e posteriore, nonché il nuovo volto del marchio Opel Vizor. I fari a LED e gli indicatori a LED sono standard. I sottoporta e la carrozzeria sottolineano ulteriormente l’aspetto robusto. Le porte su entrambi i lati sono identiche. La portiera lato passeggero si chiude come al solito in avanti, mentre la portiera del conducente si chiude nella direzione opposta.

Un’atmosfera interna luminosa e piacevole è fornita dal tetto panoramico in vetro di serie, eccezionale per un veicolo di questo tipo. Insomma una novità davvero interessante per la casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis.

