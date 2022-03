Maserati Grecale: il Tridente rinnova la sinergia con Sonus faber

Evidentemente soddisfatti per i risultati prodotti dalla sinergia sottoscritta in precedenza con l’ingresso in commercio della supercar MC20, Maserati e Sonus faber proseguono il sodalizio. Difatti, nella giornata di ieri hanno annunciato l’estensione della partnership anche al Sport Utility Maserati Grecale. A Sonus faber sarà delegato il compito di realizzare i sistemi audio Premium (inserito nella dotazione Standard) e High Premium (opzionale), entrambi orgogliosamente progettati e sviluppati lungo la nostra penisola.

Maserati Grecale: immersione sonora ai massimi livelli con Sonus faber

Realizzati secondo i migliori materiali naturali, gli impianti contemplano i caratteristici tweeter a cupola in seta caratteristici del brand e i midrange a cono di carta, i quali si concretizzano in una risposta in frequenza regolare e una dettagliata scena sonora, resa possibile da altoparlanti indipendenti. La gamma dinamica di ciascun sistema è munito di Dual DSP di classe D, ad alta potenza, con un alimentatore sovradimensionato.

Il caratteristico suono naturale di Sonus faber viene fornito con l’applicazione esperta di tecnologie chiave, combinate con la rinomata filosofia estetica dell’azienda, denotabile dagli altoparlanti, il frutto di un processo di allineamento di fase e ampiezza tra il tweeter e la gamma media, assicurando agli ospiti della Maserati Grecale un’esperienza di ascolto emotiva e di qualità, in linea con i valori trasmessi dalla Casa automobilistica del Tridente.

Ne deriva un suono puro e naturale che ricorda un’esibizione live. Questo fa tutto fuorché sorprendere i fan di Sonus faber, dove ciascun livello e dettaglio di voce e strumento è percepibile dall’ascoltatore.

A tal proposito, il numero uno della compagnia Jeff Poggi, ha evidenziato come con Maserati Grecale si consolida e si amplia ulteriormente la collaborazione tra le parti. Il massimo esponente della società specializzata nelle esperienze sonore ha spiegato che sono serviti 3 anni a stretto contatto con gli ingegneri del marchio modenese per personalizzare ogni singolo aspetto del sistema audio in questione, cosicché fosse perfetto.

