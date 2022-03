Binotto vede ancora la Red Bull come favorita per il mondiale

Nonostante la doppietta di domenica scorsa nel Gran Premio del Bahrain, Il team principal della Ferrari Mattia Binotto rimane con i piedi per terra e pensa che la Red Bull sia la vera favorita per la conquista del mondiale di Formula 1 del 2022. Il numero uno del team del cavallino rampante nonostante la vittoria della sua scuderia evidenzia come la Red Bull in qualifica sabato scorso sia stata davvero formidabile. Anche in gara nonostante i problemi registrati le due monoposto sono sembrate molto veloci.

Per Mattia Binotto la Red Bull rimane la squadra da battere in F1 nel 2022

Entusiasmato da questa doppietta che definisce inaspettata, il leader delle Rosse resta misurato ed è consapevole che dovremo aspettare ancora qualche Gran Premio per vedere a che punto sono davvero. Binotto dice che per avere un’idea più chiara degli equilibri nel campionato occorre attendere almeno altri 3 o 4 Gran Premi. Forse a Imola a fine aprile si avranno davvero le idee più chiare su quelle che saranno le reali possibilità della Ferrari in questo campionato di Formula 1 del 2022.

Binotto ha comunque detto di aver provato una grossa soddisfazione nel vedere finalmente la sua squadra dopo anni difficili essere davvero competitiva. Il team principal del cavallino rampante però è consapevole che per vincere tutto dovrà continuare ad essere perfetto come nel primo Gran premio e non sarà di certo una cosa facile.

Occorre infatti che il lavoro dei piloti, degli ingegneri e di tutto il team sia sempre impeccabile. Vedremo già domenica in Arabia Saudita che notizie arriveranno per la scuderia di Maranello. Per il prossimo Gran Premio non sono previsti aggiornamenti per le due monoposto del cavallino rampante.

Ti potrebbe interessare: Carlos Sainz: per il pilota spagnolo c’è l’accordo con Ferrari, ora si attende l’ufficialità

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!