Peugeot 208 2023: il nuovo restyling avvistato in Brasile [Foto spia]

Dal Brasile arrivano le prime foto spia del nuovo restyling della Peugeot 208. Un prototipo completamente camuffato è stato avvistato sulle strade di Campinas (San Paolo) mentre effettuava alcuni test.

Purtroppo, la carrozzeria è stata interamente nascosta dal rivestimento mimetico, ma in generale il suo look sembra ispirato all’ultima generazione della 308. Inoltre, i media brasiliani affermano che la Peugeot 208 2023 verrà fornita con il motore turbo flex che troviamo attualmente sotto il cofano del Fiat Pulse.

Il nuovo facelift della vettura porterà con sé nuovi paraurti anteriore e posteriore e il nuovo logo della casa del Leone. Le uniche tre foto spia catturate in Brasile dimostrano che sulla parte posteriore ci sarà un nuovo paraurti con una curvatura nella zona inferiore che funge da estrattore dell’aria.

Il nuovo logo della casa automobilistica francese presenta un look retrò e si troverà sia anteriormente che posteriormente. La parte frontale della nuova 208 manterrà le luci di marcia diurna a LED a forma di artiglio mentre i fari non dovrebbero cambiare in quanto condivisi con il 2008. Sul retro, invece, i fanali dovrebbero acquisire la tecnologia LED nelle versioni Allure e Griffe.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il nuovo restyling dovrebbe introdurre modifiche al sistema di infotainment e il nuovo logo di Peugeot sul volante. I media brasiliani affermano che la Peugeot 208 2023 prenderà in prestito alcune caratteristiche della nuova Citroën C3, fra cui parti del cruscotto.

Non è ancora chiaro al momento quale sistema di infotainment verrà installato, ma sicuramente avrà il supporto Android Auto ed Apple CarPlay e un caricatore wireless per smartphone compatibili (già disponibile sulla 208 attuale).

I motori attesi sotto al cofano

Ciò che conta davvero, però, è cosa troveremo sotto il cofano. Secondo quanto riportato, il nuovo restyling dell’auto avrà una gamma di motori molto simile a quella dei modelli Fiat. È probabile che il quattro cilindri aspirato da 1.6 litri continui ad esistere.

Inoltre, come anticipato ad inizio articolo, dovremmo trovare il tre cilindri turbo da 1 litro disponibile sul Fiat Pulse. Questo powertrain riesce a sviluppare 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico CVT. Con questa configurazione, sarà la prima Peugeot della storia in Brasile ad avere una trasmissione CVT.

La Peugeot 208 2023 dovrebbe avere anche i motori Firefly della Argo, sia il tre cilindri aspirato da 1 litro che il quattro cilindri aspirato da 1.3 litri. Entrambi propongono di serie un cambio manuale mentre il quattro cilindri può essere abbinato anche al CVT.

