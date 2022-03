Alfa Romeo annuncia partnership con Puma in F1

Importante novità a proposito di Alfa Romeo F1 Team Orlen. PUMA ha annunciato di essersi unito alla scuderia di F1 come fornitore ufficiale di abbigliamento da gara e da allenamento del team. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou indosseranno dunque abbigliamento da gara PUMA e i membri del team saranno equipaggiati con un’esclusiva gamma di tute da allenamento del marchio.

Il numero uno del team Frederic Vasseur attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse ore ha dato il suo benvenuto a Puma nella famiglia di Alfa Romeo F1 Team Orlen. Vasseur ha evidenziato come questo marchio abbia una tradizione lunga e importante nel mondo dello sport e si dice sicuro che attraverso il materiale messo a disposizione si tratterà di un prezioso alleato nel fornire prestazioni migliori grazie ad attrezzature di altissimo livello per i piloti e per tutto lo staff.

Il marchio sportivo fornirà anche abbigliamento sportivo per il team per assisterli nella loro preparazione presso la sede svizzera della scuderia. Il team indosserà calzature PUMA dentro e fuori pista come parte della partnership.

James Clark, Head of Sports Marketing Motorsport di PUMA si è detto lieto che la sua azienda possa unire le sue forze con Alfa Romeo F1 Team Orlen. Il numero uno dell’azienda ha messo in evidenza come la passione per il motorsport sia la cosa che unisce le due aziende.

Clark ha affermato che il marchio è entusiasta di collaborare con la nuovissima formazione di piloti Alfa Romeo, con Zhou che entra in questo sport come il primo pilota cinese di F1 e Bottas è già partner di PUMA da diversi anni. Ricordiamo che oggi inizia ufficialmente la stagione di F1 con le prime libere del GP del Bahrein.

