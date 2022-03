Fiat Pulse: primo richiamo in Brasile

Arrivano novità importanti dal Sud America per Stellantis. Il gruppo automobilistico ha annunciato il primo richiamo nella carriera del SUV compatto Fiat Pulse in Brasile. Ciò sta avvenendo a causa del rischio di guasto nel funzionamento dei sensori di parcheggio. Il richiamo coinvolge, in tutto, 3.969 unità del SUV compatto della principale casa automobilistica italiana. Le riparazioni inizieranno lunedì 7 marzo presso tutte le concessionarie del marchio nel paese latino americano.

Primo richiamo della storia per il SUV Fiat Pulse in Brasile

Secondo il produttore automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis, in questi esemplari del recente modello di Fiat è stata individuata la possibilità che la centrale elettronica dei sensori di parcheggio abbia dei problemi interni. Questi problemi potrebbero disabilitare la segnalazione sonora indicativa dell’avvicinamento di ostacoli. L’avaria può causare un malfunzionamento sia dei sensori posteriori (di serie su tutte le versioni Fiat Pulse) che dei sensori anteriori (che per questo modello sono previsti solo sulla versione Impetus).

La riparazione consiste nell’analisi e, se necessario, nella sostituzione della centralina elettronica dei sensori di parcheggio dei veicoli convocati. Il tempo di riparazione stimato è di circa un’ora. Le 3.969 unità Fiat Pulse richiamate hanno numeri di telaio non sequenziali (ultime otto cifre) da NYZ01859 a NYZ07308, tutti del 2022 anno/modello.

Il controllo e l’eventuale riparazione possono essere programmate in anticipo presso qualsiasi concessionaria del marchio di Fiat, al fine di evitare troppi affollamenti. Per maggiori informazioni ai proprietari, la principale casa automobilistica italiana mette a disposizione il sito www.fiat.com.br , WhatsApp (31) 2123-6000 e il numero di telefono 0800-707-1000.

Vedremo dunque dal Brasile quali altre novità arriveranno a proposito di Fiat Pulse e di questo richiamo che coinvolge la vettura a pochi mesi dal suo arrivo sul mercato. Ricordiamo infatti che il modello di Fiat che si accinge a debuttare in altri 10 paesi del Sud America, è presente sul mercato in Brasile dallo scorso autunno.

Le cose sul mercato per questo modello di Fiat procedono abbastanza bene con l’auto che si trova già tra i SUV più venduti in assoluto in quel paese come dimostrano le più recenti classifiche di vendita di auto in Brasile.

