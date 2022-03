Fiat 500X: riemergono le voci sulla versione speciale

Il tempo passerà anche, ma la Fiat 500X continua ad avere un appeal sul mercato con pochi eguali. Tra le vetture maggiormente apprezzate dalla clientela italiana e non solo c’è proprio questo modello, capace di interpretare le esigenze contemporanee dei guidatori (o di una parte significativa). Negli ultimi mesi la principale novità della gamma si è rivelata essere la versione ibrida, mossa dal propulsore 1.5 Hybrid, che costituisce, di fatto, una sorta di compromesso tra l’ibrido e il Mild Hybrid. La variante in questione può essere già ordinata e sbarcherà nelle concessionarie durante il prossimo mese di Aprile. Insomma, manca pochissimo alla data di lancio ufficiale.

Fiat 500X: pronti i fuochi d’artificio per dare il benvenuto alla variante ibrida

Al di là delle certezze, lasciamoci guidare dai rumor. Nel complesso, Fiat 500X vanta un listino ottimale in termini di allestimenti e contenuti. Si sono registrati peraltro delle lievi migliorie sul fronte estetico con un rinnovamento di logo, prese d’aria e pure lo scudetto Fiat è passato ad upgrade.

Le più recenti voci che ruotano attorno al modello parlano della eventuale commercializzazione di una serie speciale, in occasione della apertura delle vendite negli store del gruppo. D’altro canto, ci sarebbe ben poco di cui stupirsi, sicché una mossa del genere è già stata fatta in passato con La Panda e le 500 ibride.

L’avvento dell’ibrido è una vera e propria pietra miliare nella storia del brand italiano. Da qui, la stessa decisione di realizzare un’auto speciale anche per la tipo Hybrid. Lo ha spiegato chiaramente il CEO di Stellantis, Carlos Tavares: il ricorso alle forme di alimentazione meno impattanti sull’ambiente sarà sempre maggiore. Mosse di marketing del genere mirano a catturare l’attenzione e a soddisfare chi vuole mettersi in evidenza mentre circola su strada. Una caso pratico è quello delle Jeep Renegade e Compass, fabbricate presso lo stabilimento di Melfi. Attendiamo, dunque, trepidanti le comunicati che perverranno dal quartiere generale della Lingotto nell’arco delle prossime settimane.

Per quanto riguarda le prospettive della Fiat 500X, ricordiamo che nel 2021 il capo globale di Fiat, Olivier Francois, ha spiegato che con la futura generazione di Sport Utility Vehicle Cresceranno le dimensioni, di pari passo agli equipaggiamenti. Di certo, verrà il momento per un’opzione al 100% elettrica. Che un domani sarà peraltro l’unica, poiché, analogamente a diversi brand rivali, Fiat ha stabilito di elettrificare Il relativo assortimento.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!