Fiat: c’è posto in Brasile per un terzo SUV?

In Brasile Fiat nel 2021 ha lanciato il SUV compatto Pulse e nel 2023 lancerà un SUV Coupè dalle dimensioni leggermente più grandi che si chiamerà Fastback. Entrambi questi modelli avranno anche una versione Abarth. Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini ufficiali di Abarth Pulse che debutterà nei prossimi mesi. Quello che però tanti si domandano in Brasile e non solo in quel paese è se Fiat ha intenzione in futuro di lanciare un terzo SUV.

Un terzo SUV in cantiere per Fiat in Brasile?

Di questo presunto futuro modello si era già parlato in passato. Del resto in questo momento Stellantis ha un vuoto da riempire in America Latina nella gamma dei suoi SUV. Infatti si passa da 440 cm della Jeep Compass ai 480 cm della Jeep Commander. Dunque qualcuno ipotizza che nei prossimi anni potrebbe essere lanciata un SUV di Fiat dalle dimensioni intorno ai 450 cm. Questo modello per alcuni potrebbe arrivare sul mercato con la doppia opzione a 5 e 7 posti.

Qualcuno ipotizza che per questa auto possa venire utilizzato uno dei nomi che fanno parte della storia della principale casa automobilistica italiana come ad esempio Stilo, Bravo o Ritmo. Altri invece ipotizzano che possa venire utilizzato un nome completamente inedito come accaduto con Pulse e con il futuro Fastback, nome quest’ultimo che però deve ancora essere confermato ufficialmente.

Del resto anche in Brasile i SUV stanno iniziando a prendere piede come in Nord America ed Europa. Non a caso le vendite di auto quali Jeep Renegade e Compass e anche Fiat Pulse sono molto positive in quel mercato. Vedremo se nei prossimi mesi arriveranno notizie più certe in proposito.

Ti potrebbe interessare: Fiat: non è sua l’auto più venduta in Brasile nella prima metà del mese di marzo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!