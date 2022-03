Opel Mokka Individual: debutta la nuova versione speciale

La nuova generazione dell’Opel Mokka si propone sul mercato come un elegante SUV compatto che porta con sé il nuovo volto del maschio Opel Vizor e il nuovo abitacolo Pure Panel. In pochi mesi è diventato uno dei modelli più apprezzati dai clienti nel segmento. Oltre a questo, è disponibile anche in versione 100% elettrica con il nome di Opel Mokka-e.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica tedesca ha annunciato una versione speciale chiamata Opel Mokka Individual che propone un design ancora più sportivo, elegante e individuale. Disponibile in soli 700 esemplari e pare solo in Germania, è acquistabile presso le concessionarie al prezzo di 37.105 euro con un ricco equipaggiamento di serie.

Opel Mokka Individual: è disponibile in Germania in appena 700 esemplari

La special edition del Mokka attira l’attenzione per il suo look bianco e nero e gli elementi sportivi bianchi presenti sul cofano motore e sul tetto, nonché i raggi dei cerchi in rosso peperoncino. L’abitacolo del Mokka Individual è costituito dal nuovo Pure Panel completamente digitale che propone un display touch centrale a colori da 10 pollici con sistema di infotainment Multimedia Navi Pro e un quadro strumenti da 12 pollici.

Il sistema IntelliLux LED a matrice antiriflesso trasforma la notte in giorno per tutti gli utenti della strada. La nuova versione speciale del nuovo SUV Opel viene fornito anche con un secondo set di cerchi in lega da 18” con design a cinque doppio razze, abbinati a pneumatici estivi.

Sotto il cofano è presente il motore turbo benzina PureTech 130 a tre cilindri in linea da 1.2 litri con iniezione diretta, capace di sviluppare 130 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Il marchio di Stellantis afferma che questo propulsore consuma mediamente 5,9-6 l/100 km nel ciclo combinato WLTP ed emette 133-136 g/km di CO2.

Andreas Marx, capo di Opel Germania, ha dichiarato che il nuovo Opel Mokka Individual è il Mokka per tutti coloro che desiderano un design distintivo ed extra sportivo e un elevato livello di comfort. Questo è esattamente ciò che offre il modello speciale all’interessante prezzo di 37.105 euro.

All’esterno, la pellicola sportiva bianca decorativa riprende il bianco giada presente lateralmente e sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni, sottolineando il contrasto con il nero diamante del cofano motore e del tetto.

Basato sul Mokka GS Line, propone di serie sistema di avviso di collisione frontale, frenata di emergenza automatica con rilevamento dei pedoni, cruise control intelligente, limitatore di velocità, rilevamento stanchezza conducente, assistenza al mantenimento della corsia, retrocamera con visione a 180° e sistema Park Pilot posteriore.

Con il Mokka Individual, il pacchetto Park & Go con Park Pilot anteriore, nonché monitoraggio dell’angolo cieco e protezione laterale, completa l’ampia gamma di dotazioni di sicurezza. Un altro punto forte è il set di fari IntelliLux LED Matrix disponibili di serie che si fondono perfettamente con l’Opel Vizor nero lucido.

