Nuovo Opel Mokka conquista un importante premio

Il nuovo Opel Mokka è stato nominato Miglior SUV e Best of the Best in occasione della 15ª edizione del premio Los Mejores promosso dall’Associazione Nazionale dell’Automobile del Cile (ANAC), che è costituita da giornalisti esperti provenienti dalle principali testate specializzate cilene. La cerimonia si è svolta questa settimana a Santiago ed è stata trasmessa in streaming.

Il nuovo Mokka ha ottenuto una media di 8,19 punti mentre la seconda classificata ha raggiunto 7,92 punti. Secondo l’organizzazione, la differenza del modello sta nei criteri relativi al prodotto e alla sicurezza, proprio due fattori fondamentali nella scelta di un nuovo veicolo.

Nuovo Opel Mokka: in Cile è stato premiato con due importanti riconoscimenti

Francisca Ojeda Tondreau, regional manager di Opel America Latina, afferma che per Opel è una grande gioia ricevere per la prima volta due trofei in un premio così importante e rappresentativo per il Cile. La casa automobilistica tedesca è orgogliosa di aver vinto nella categoria Miglior SUV, quella con il maggior numero di concorrenti e il segmento che continua a crescere a livello locale e globale.

Nella prima fase, 21 giornalisti e comunicatori in rappresentanza di 20 testate giornalistiche del Cile hanno definito, tra tutti i veicoli in vendita dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, i finalisti in 10 categorie: Miglior auto, Miglior auto premium, Miglior pick-up, Migliore super sportiva, Migliore sportiva, Miglior SUV, Miglior SUV premium, Miglior SUV di grandi dimensioni, Miglior veicolo commerciale e Miglior auto ecologica. A queste categorie si sono aggiunti i premi Best Value Car, Best Design e Best Brand.

La fase successiva del premio Los Mejores è stata una prova in pista in cui è stato possibile valutare le capacità dinamiche e in questo caso i veicoli hanno ricevuto punteggi in novità, tecnologia, sicurezza, valore, rilevanza per il mercato e così via. Da quel voto sono nati i nuovi vincitori della 15ª edizione del premio. Alla fine è stato assegnato il riconoscimento Best of the Best 2022 che è andato al nuovo Opel Mokka.

In Italia, l’Opel Mokka 2022 viene proposto in quattro diversi allestimenti chiamati Edition, Elegance, GS Line e Ultimate. I prezzi partono da 23.050 euro fino ad arrivare a 41.50 euro per la versione elettrica top di gamma (Opel Mokka-e Ultimate).