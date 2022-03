La storia delle auto a marchio Ferrari inizia solo nel 1947. Quello è l’anno ufficiale della sua fondazione. Certo, la scuderia aveva già quasi due decenni di presenza sui circuiti per mano dell’Alfa Romeo guidata da Enzo Ferrari. In quell’Alfa Romeo 8C protagonista negli anni ’30 troviamo l’origine del logo utilizzato sulle vetture da competizione del Commendatore. Sagome arrotondate e tetto “a capanna”. È la versione principale che non ha mai smesso di accompagnare il brand. L’emblema avrà però delle rivisitazioni nel tempo.

Ferrari: l’evoluzione del logo nelle tappe cruciali

La Ferrari 125 S del 1947 ha inaugurato il corso di Maranello ed è stata la prima a portare l’emblema del Costruttore. Il Cavallino Rampante a quel punto era già all’interno di linee rettangolari ben definite, a differenza dello scudo anni ’30 raffigurato sull’Alfa Romeo 8C. Le tre strisce con i colori dell’Italia richiamano una forma a bandiera molto più evidente di quanto si vedeva nella parte superiore “a capanna” del logo precedente.

Detto ciò, si tratta di due tipologie di stemmi che non sono stati sostituiti, ma anzi completati da una consuetudine svelata sui modelli stessi: uno sulla fiancata e l’altro sul frontale.

Nella Ferrari 410 Superamerica del 1956, il marchio presenta un cambiamento estetico radicale. Una versione ben più moderna e minimalista che viene utilizzata ancora oggi. Nessuno scudetto giallo, né il tricolore. Giusto il Cavallino e il disegno tipografico sottostante, il tutto in un unico tono argento. Lo sfondo è stato fornito dalla stessa carrozzeria.

Spesso il Cavallino compare anche su alcune griglie anteriori, quali la Ferrari FF del 2011 e la 812 Superfast del 2017, per citare alcuni modelli più contemporanei.

Il successivo stile 3D rompe gli schemi. Ombreggiatura e tridimensionalità prendono il sopravvento in questa versione dello scudetto Ferrari in cui predominano lo sfondo giallo e la dicitura “Ferrari” in rosso.

Per arrivare ai giorni nostri. In occasione dei 75 anni della Casa, il Cavallino non è più racchiuso nel suo tradizionale scudo. Ora è presente all’interno del numero che indica l’anniversario.

