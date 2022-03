Alfa Romeo saiyan: la creazione di un fan di Dragon Ball [FOTO]

C’è chi la amerà e chi, invece, non ne sopporterà la vista. Quando le idee sono così fuori dagli schemi, come l’Alfa Romeo ritratta qui all’interno dell’articolo, è normale che più di qualcuno storca il naso. Ma i fan dell’anime Dragon Ball ne rimarranno probabilmente folgorati. Questione di prospettive.

Forte della sua storia decennale, l’opera di Akira Toriyama ha conquistato diverse generazioni di bimbi e ragazzini in tutto il mondo. Anche in Italia è esplosa la Goku-mania e la serie Super ha rilanciato un personaggio intramontabile. Lo sono altrettanto i personaggi che ruotano attorno al leggendario guerriero. Ora tanti appassionati sono cresciuti e mostrano la loro passione ovunque, in modi più e meno consueti. Difatti, i disegni su carta o le riproduzioni in digitale non sono l’unico modo per esprimersi.

Alfa Romeo: un retro da guerriero saiyan

Difatti, esiste una lunga lista di supporti oggigiorno, utilizzabili pure per dare libero sfogo alla fantasia e all’estro. Prendiamo ad esempio un fan di Dragon Ball su Reddit. In uno scatto, ritrae un’Alfa Romeo raffigurante nella livrea posteriore un’immagine di Bardak, il padre di Goku. Il personaggio dei manga e dei cartoni animati riveste la parte destra del retro della vettura, con il suo occhio sinistro che finisce in concomitanza con il fanale posteriore, quasi a voler dare l’idea di uno scouter rosso collocato esattamente lì.

Quello presente sull’Alfa Romeo è lo stesso de Le Origini del Mito, la versione originaria del papà di Kakarot, da poco rivista nel già menzionato Dragon Ball Super, in aggiunta a vari altri speciali. La livrea è davvero particolare, accattivante o no lo lasciamo decidere a voi. Se l’obiettivo dell’autore era di suscitare una reazione di certo lo ha raggiunto e ampiamente. Sui forum e sui social il disegno sta, infatti, davvero spopolando. Da dove arriva la curiosa trovata? Dal Giappone, la casa di Son Goku e dei suoi compagni di avventura? Ma anche no: la targa è… canadese! Chi lo avrebbe mai detto?

