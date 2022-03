Citroen: conferma che sarà elettrica al 100% entro il 2030

Citroen ha annunciato il completo abbandono della produzione di auto con motori a combustione interna per il mercato europeo entro il 2030. Il primo modello elettrico del marchio sarà la Citroen C3. Questo modello dovrebbe debuttare nel 2023. Una versione elettrificata del crossover C3 Aircross con il prefisso “e” è prevista in seguito. Entro il 2025, la premiere di un crossover ancora più grande: e-C5 Aircross.

Citroen intende diventare elettrica al 100 per cento entro il 2030

La casa automobilistica francese elettrizzerà anche i suoi veicoli commerciali. Il primo modello “verde” dovrebbe essere Berlingo, che sarà dotato di un motore a zero emissioni. Come vi abbiamo anticipato già negli scorsi mesi la piccola Citroen C1 e il minivan C4 SpaceTourer scompariranno senza ricevere alcuna sostituta.

Inoltre, Stellantis ha recentemente annullato lo sviluppo di ë-C2 Aircross e ë-C4 Aircross per evitare sovrapposizioni con ë-C3 Aircross e ë-C5 Aircross. Pertanto, l’offerta di autovetture di Citroen sarà concentrata su due berline (ë-C3, ë-C4) e due SUV (ë-C3 Aircross, ë-C5 Aircross).

Al momento non è chiaro se il C5 X avrà vita lunga in Europa. Questo crossover di nuova concezione non è stato concepito per avere versioni elettriche. Inoltre, il suo mercato principale sarà la Cina, non l’Europa. Pertanto, il suo futuro a medio termine nel vecchio continente potrebbe essere in dubbio.

L’obiettivo del gruppo Stellantis a proposito del futuro del suo marchio francese è quello di trasformarlo in un brand elettrico con prezzi estremamente popolari. Sarà proprio la casa francese insieme a Fiat a rappresentare i marchi di accesso alla gamma delle future auto elettriche di Stellantis.

Citroen è solo l’ultimo marchio di Stellantis ha ufficializzare il passaggio nei prossimi anni alla sola propulsione elettrica. Anche Opel, Fiat, Peugeot, DS Automobiles, Lancia e Alfa Romeo hanno effettuato annunci simili nei mesi scorsi.

