Alfa Romeo e Marelli prolungano il contratto in F1

Arrivano novità importanti per Alfa Romeo F1 Team ORLEN. La scuderia del Biscione e il fornitore automobilistico Marelli hanno annunciato nelle scorse ore notizie molto importanti. Infatti le due aziende estenderanno ancora la loro partnership di successo che va avanti dal 2019. Marelli che vanta una buonissima tradizione in Formula 1 e più in generale negli sport motoristici, Marelli ha le corse nel suo DNA e questa partnership le consentirà di continuare ad essere presente nelle principali serie di sport motoristici del mondo.

Marelli e Alfa Romeo F1 Team Orlen rinnovano la propria partnership

Marelli è da sempre protagonista nel motorsport, l’ambiente tecnico perfetto per sfruttare il suo patrimonio e la sua tradizione di innovazione tecnologica ed eccellenza manifatturiera. Le vetture Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 saranno equipaggiate con prodotti Marelli e porteranno il logo dell’azienda sulla parte superiore del telaio, in linea con la location degli anni precedenti.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha dichiarato di essere molto contento di questo accordo in quanto Marelli è un fedele partner tecnologico da diversi anni e quindi è stato un vero piacere per lui e il suo team estendere questo accordo con una società che viene considerata come parte della famiglia. Il francese ha pure sottolineato come il suo team usa da tempo i prodotti di questa azienda trovandosi molto bene.

Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport si è detto entusiasta di aver avuto la possibilità di allungare ulteriormente la sua collaborazione con il team Alfa Romeo F1 Team Orlen. Il numero uno della divisione sport dell’azienda ha definito Alfa Romeo un patrimonio importante oltre ad essere un marchio che con la sua azienda condivide gli stessi valori e principi culturali.

Speriamo che il prolungamento di questa partnership che arriva a pochi giorni dal via della nuova stagione di Formula 1 possa essere di buon auspicio per il team del Biscione che spera di migliorare i suoi risultati dopo una stagione 2021 che non è stata particolarmente esaltante per tutta una serie di motivi.

