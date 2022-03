Opel Corsa restyiling: nuova ipotesi dal web

Interessante ipotesi stilistica ad opera di Ascariss Design che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto della Opel Corsa Restyling. L’aggiornamento di questo popolare modello di Opel dovrebbe avvenire entro la fine del 2023 dato che l’auto nella veste attuale è presente sul mercato dal 2019.

Opel Corsa restyling: c’è chi la immagina così nel 2023

Per quanto riguarda il design della nuova Opel Corsa Restyling la novità più vistosa sarà sicuramente la presenza del nuovo “Opel Vizor”, che ormai caratterizza tutte le nuove uscite della casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis. Oltre a questo sono attese novità anche ai gruppi ottici, al paraurti e poi dovrebbe esserci spazio per qualche altro piccolo ritocco alla carrozzeria in maniera simile a quanto accaduto di recente con il restyling di Opel Grandland.

Per quanto riguarda gli interni della nuova Opel Corsa restyling, non ci dovrebbero essere stravolgimenti. Tra le novità più interessanti sicuramente registreremo la presenza di una nuova strumentazione digitale e un rinnovato sistema infotaiment.

Sul fronte dei motori, i diesel dovrebbero essere definitivamente messi da parte. Probabile un aggiornamento della versione elettrica che dovrebbe ottenere qualche piccolo miglioramento in termini di autonomia o di potenza. Infine prevista qualche novità anche per gli ibridi.

La nuova Opel Astra restyling dovrebbe debuttare tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 per poi arrivare sul mercato entro la prima metà del prossimo anno. Vedremo a proposito di questa attesa auto quali altre novità trapeleranno nel corso dei prossimi mesi. Quello che è sicuro è che man mano che ci avvicineremo al suo debutto nuove informazioni su questa auto saranno diffuse.

Ti potrebbe interessare: Opel: la casa automobilistica tedesca di Stellantis lancia nuove tecnologie per una maggiore sicurezza a bordo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!