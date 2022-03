Opel: nuove tecnologie per una maggiore sicurezza

Durante gli ultimi anni abbiamo assistito a novità nel mondo della mobilità come non capitava più da tempo immemore. Oltre a monopattini e hoverboard, pure nel settore automotive si è registrata una decisa svolta. I conducenti devono sempre prestare una maggiore attenzione al traffico, per fortuna che la tecnologia implementata sui modelli di nuova generazione è rimasto al passo sul fronte della sicurezza. La Opel è una best practice.

Opel: passi da gigante

La Casa automobilistica tedesca, appartenente al gruppo Stellantis, ha migliorato i propri sistemi ausiliari alla guida, attraverso soluzioni next-gen, spesso inserite nel pacchetto base fin dall’allestimento d’ingresso. È il caso della frenata automatica d’emergenza: composta da una telecamera frontale, tiene costantemente monitorato quanto accade nel corso del viaggio.

I dati rilevati vengono condivisi insieme ad altri sistemi, permettendo dunque anche azioni autonome. Se scorge un avvicinamento veloce, senza che vi sia una reazione da parte del conducente, il cervello elettronico riduce automaticamente la velocità di marcia, giungendo pure al completo arresto nelle eventualità peggiori.

Tra gli aiuti contemplati ci sono l’allerta dell’angolo cieco laterale, per segnalare la presenza di ostacoli sui due lati o dietro il veicolo, e la telecamera posteriore panoramica, in grado di raggiungere una visuale pari a 180 gradi, aumentando esponenzialmente la sicurezza nelle manovre o nell’uscita in retromarcia.

I gruppi ottici rivestono poi un ruolo cruciale. A tal proposito, Opel propone i nuovi fari Intelli-Lux LED Pixel, con i suoi 168 elementi volti a seguire il movimento della macchina, senza abbagliare per questo gli altri guidatori. Il non plus ultra del pacchetto è il sistema Night Vision, capace di individuare persone oppure animali fino a 100 metri davanti la vettura.

La rilevazione genera una schermata di avviso sul display digitale della strumentazione, mostrando in presa diretta le immagini, con la persona (oppure l’animale) evidenziato in modalità cromatica, così da essere posto chiaramente in luce rispetto all’ambiente circostante.

