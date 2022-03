Alfa Romeo F1: il programma in Bahrain

L’Alfa Romeo ha reso noto mediante una nota rilasciata alla stampa la line-up dei test in Bahrain, che sono partiti e proseguiranno nei prossimi giorni. Più esattamente coprono la fascia oraria che va dalle ore 8 alle 17, da oggi, giovedì 10 marzo, a sabato 12 marzo. Si tratta di una importante sessione prima del via libera al Campionato del Mondo di Formula 1 del 2022, in programma tra una settimana sempre a Sakhir. Sulla monoposto della scuderia elvetica siederanno Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Per ambedue questo è il primo anno in casa Alfa Romeo, da affrontare con un differente spirito.

Alfa Romeo F1: la line-up per la tre giorni di test in Bahrain

Valtteri Bottas è il veterano della coppia di Alfa Romeo. Reduce da un quinquennio in Mercedes, dove, al fianco di Lewis Hamilton, ha ogni volta conquistato il titolo costruttori, avrà il compito di portare la sua esperienza. In buona sostanza, andrà a ricoprire lo stesso identico ruolo svolto da Kimi Raikkonen nelle ultime stagioni.

Chi sarà il “nuovo Giovinazzi” in Alfa Romeo è Guanyu Zhou, al debutto nella competizione massima, dopo aver sostenuto la proverbiale gavetta nelle categorie inferiori. Attorno al ragazzo si è creato immediatamente dello scetticismo e talvolta sono partite delle critiche roventi. Dai fan, ma anche dai addetti ai lavori, specialmente da chi una chance in F1 non l’ha mai ottenuta, magari performando meglio del collega. La decisione assunta dal team principal Frederic Vasseur risponde d’altronde pure a logiche economiche.

Nel mentre, è andata in scena una rivoluzione a livello di regolamento tecnico. Mossi dal proposito di aumentare lo spettacolo in pista, l’ente organizzatore ha disposto dei tangibili accorgimenti in ottica normativa.

Da giovedì a sabato Guanyu Zhou e Valtteri Bottas si daranno il cambio, mentre Robert Kubica non prenderà parte a tale sessione come invece è accaduto a Montmelò, in Catalogna. Di seguito la line-up completa: il giovedì e il sabato sono previsti Zhou la mattina e Bottas il pomeriggio, mentre domani i driver invertiranno i turni.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!