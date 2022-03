Ferrari F50: Jay Leno prova un raro esemplare giallo [Video]

La Ferrari F50 è senza dubbio una delle auto più iconiche costruite dalla casa automobilistica di Maranello. Un bellissimo esemplare giallo è stato il protagonista dell’ultimo episodio di Jay Leno’s Garage, in cui il famoso conduttore statunitense mostra tutte le caratteristiche offerte dalla gloriosa supercar.

In realtà, questo esemplare non è di sua proprietaria, ma gli è stato prestato dal noto collezionista David Lee. Nonostante non possieda nessuna Ferrari, Jay Leno ha sempre apprezzato il lavoro fatto dal cavallino rampante.

Ferrari F50: l’iconica supercar del 50° anniversario protagonista in Jay Leno’s Garage

Nella clip possiamo vedere anche un secondo esemplare della F50, ma rivestito di rosso. Lee sostiene di possedere entrambe le auto, ma la Ferrari F50 gialla vale molto di più in quanto sono state costruite solo 31 unità in questa colorazione.

Secondo David Lee, l’esemplare giallo ha un valore di circa 5 milioni di dollari mentre quello rosso 4,4 milioni di dollari. Mentre i due analizzano le due Ferrari F50, emergono alcuni dettagli molto interessanti. Ad esempio, in fase di acquisto di una F50 bisogna verificare se la trama in fibra di carbonio è visibile attraverso la vernice della carrozzeria. In caso contrario, ci sono buone probabilità che l’intero corpo è stato ridipinto.

Alla fine, Jay Leno ha deciso di guidare la F50 gialla in quanto dispone dell’hard top installato. Nonostante abbia circa 25 anni alle sue spalle, Leno afferma che funziona ancora come quando era nuova. Tuttavia, David Lee sostiene che presto effettuerà alcuni lavori di manutenzione, fra cui l’installazione di nuovi pneumatici.

Il motore V12 presente sotto il cofano della Ferrari F50 deriva da quello che equipaggiava la Ferrari 640 F1 guidata da Mansell nella stagione 1989 di Formula 1. Costruita per celebrare il 50º anniversario della fondazione della casa automobilistica italiana e prodotta in soli 349 esemplari tra il 1995 e il 1997, la spider è capace di sviluppare 520 CV di potenza a 8500 g/min e 471 Nm di coppia massima a 6500 g/min grazie a un V12 aspirato da 4.7 litri con V di 65°, testate in lega leggera, monoblocco in ghisa e distribuzione a cinque valvole per cilindro comandate da un doppio albero a camme in testa per ogni bancata.

Accanto troviamo la trazione posteriore e un cambio manuale a 6 marce con differenziale autobloccante. Secondo quanto affermato da Ferrari, la supercar impiega 3,87 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 325 km/h.

La Ferrari F50 è stata la prima Ferrari stradale ad avere un telaio realizzato interamente in materiali compositi di carbonio e vincolato al gruppo motore/cambio attraverso un telaio ausiliario, con l’obiettivo di ottenere un’elevata rigidità strutturale per mantenere un peso molto contenuto di 102 kg della cellula.

