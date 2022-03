Tom Hanks mette all’asta la sua Fiat 126

Il famoso attore americano Tom Hanks ha messo all’asta la Fiat Polski 126 che la città polacca di Bielsko-Biala gli ha regalato nel 2017 e devolverà il ricavato alla Elizabeth Dole Foundation. Questa organizzazione è stata creata dieci anni fa per sostenere le famiglie dei soldati americani feriti in guerra. La piccola auto di Fiat con motore da 594 cc, 23 cv, ha percorso meno di 500 chilometri, quindi le sue condizioni sono perfette.

All’asta la Fiat 126 che la città di Bielsko-Biala ha donato a Tom Hanks

Questa Fiat 126 ha anche il sigillo personale di Tom Hanks su vari componenti, come una targa di metallo con una citazione tratta dal film Forrest Gump o la firma dell’attore all’interno della portiera del conducente.

Questa auto si caratterizza anche per il fatto di avere la scritta “Bielsko-Biala for Tom Hanks ” sulle tasche dei sedili. anche l’abitacolo di questo modello ha subito molte modifiche rispetto alla versione originale. Infatti Carlex Design, azienda polacca, ha aggiunto pelle di colore verde e inserti neri, oltre ad alcuni elementi in legno.

Con tutto questo, questa piccola auto di Fiat rappresenta un modello unico. Inoltre, il denaro investito andrà ad una buona causa. L’asta verrà trasmessa in diretta sul sito web di Bring a Trailer. Questo è uno dei tanti veicoli della collezione privata di Tom Hanks.

Si tratta di un modello prodotto negli anni ottanta e sviluppato in Polonia come copia su licenza della Fiat 126, a cui sono stati aggiunti il ​​termine Polski e la lettera p per distinguerlo. Vedremo dunque chi sarà il fortunato che si aggiudicherà questa auto e soprattutto quale sarà la cifra che alla fine sarà data in beneficenza.

