Alfa Romeo 6C 2300 B da 2.5 milioni all’asta a Pebble Beach

RM Sotheby’s metterà all’asta una collezione di auto da 100 milioni di dollari. La raccolta apparteneva all’imprenditore statunitense Oscar Davis, recentemente scomparso, all’età di 95 anni. Fra le 27 vetture destinate a passare sotto il martello del banditore ci sarà un’Alfa Romeo 6C 2300 B del 1938, le cui quotazioni si muovono in un range fra 2 e 2.5 milioni di dollari.

Nella lista dei lotti anche altre auto italiane, firmate Ferrari e Maserati. La vendita avverrà il 19 agosto a Carmel, nell’ambito del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach (California). In quella sede si scatenerà la sfida a suon di rilanci fra i potenziali acquirenti, pronti ad assicurarsi i preziosi gioielli a quattro ruote messi in catalogo. L’incarico di vendita ottenuto è stato un bel colpo per la nota casa d’aste RM Sotheby’s.

Gli appassionati del “biscione” focalizzeranno il loro interesse sull’Alfa Romeo 6C 2300 B del 1938 (simile a quella nel video). Le versioni da corsa di questa vettura si imposero in molte gare in Europa. Da esse furono derivati gli allestimenti stradali, con diverse varianti di carrozzeria. L’auto in vendita in California appartiene a una serie migliorata, per andare incontro alle esigenze del mercato di fine anni trenta. Si tratta di una Gran Turismo a due porte, di immenso fascino, per le sue linee sinuose ed aerodinamiche.

La spinta dovrebbe far capo a un motore Pescara da 95 cavalli di potenza, erogati a 4500 giri al minuto. Al momento le uniche notizie che si hanno sono quelle relative al nome del modello e ai valori di stima. Appena ne sapremo qualcosa in più, sarà nostra cura aggiornarvi.

Non solo l’Alfa Romeo 6C 2300 B

Tornando all’asta, da segnalare la presenza in catalogo di gioielli del Belpaese come la Ferrari 375 MM Spider del 1953 (stima 12 milioni di dollari), la Lancia Astura Cabriolet Series III del 1936 (2 milioni di dollari), la Maserati A6G/54 2000 Spider del 1955 (5 milioni di dollari) e la Maserati 450 S Spider del 1957 (13 milioni di dollari).

Con i frutti delle sue abilità imprenditoriali, Oscar Davis aveva creato una collezione d’auto davvero incredibile. I modelli della sua raccolta sono principalmente delle granturismo e delle vetture da corsa. Ogni esemplare farebbe la gioia degli appassionati. Ben 21 auto delle 27 in vendita saranno batture all’asta. Le altre 6 passeranno di mano con una trattativa privata. L’elenco dei modelli fatto in precedenza non è esaustivo della collezione del magnate americano.

Altri tesori italiani compresi al suo interno sono l’Alfa Romeo 6C 2300 berlinetta, le Lancia B24 Spider, la Ferrari 166 MM, la Ferrari 250 GT Spider California ed altre ancora. Queste pare che non facciano parte dei lotti in vendita. Parlando della raccolta, Gord Duff di RM Sotheby’s si esprime in questi termini:

“È senza dubbio una delle migliori collezioni private di automobili messe insieme da un unico individuo”.

Oscar Davis, presidente e proprietario di Hayward Industries, è morto nel 2021 a New York. Immigrato ungherese arrivato a Ellis Island nel 1928 ad appena 3 anni, acquisì in età adulta una piccola azienda di fabbricazione di metalli, trasformata nel tempo in un fornitore globale di attrezzature per piscine. Sue numerose auto vincitrici al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach e al Concorso d’Eleganza di Amelia Island. Ora il figlio Robert Davis ha deciso di mettere in vendita una parte della collezione del padre.

RM Sotheby’s has consigned the estimated $100 million car collection of swimming pool magnate Oscar Davis, for what may be its biggest such sale ever https://t.co/2a3dFykm4p — Bloomberg (@business) March 5, 2022

Fonte | Bloomberg

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!