Fiat Mobi 2022 diventa ancora più economica

Fiat ha introdotto nelle scorse ore il model year 2022 della Fiat Mobi che arriva con novità inedite ed esclusive nel suo segmento. Moderna, pratica ed efficiente, la compatta, che è già uno dei modelli più economici disponibili in Brasile, è diventata ancora più efficiente ed è dotata anche del sistema ITPMS per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, rappresentando il modello ideale per chi cerca una soluzione intelligente da usare nella mobilità urbana.

La praticità è sempre stata nel DNA della Mobi. Il sistema ITPMS monitora continuamente la pressione delle gomme. Se il sistema rileva una perdita di pressione in una o più di esse, viene emesso un avviso nell’abitacolo.

Fiat Mobi 2022: la vettura diventa più economica a gennaio in Brasile

Oltre ad essere un preallarme in caso di foratura, funge da avvertimento quando le gomme sono sotto pressione, aiutando la Mobi 2022 ad avere la migliore efficienza possibile grazie a pneumatici opportunamente calibrati.

A proposito di consumi, la nuova Fiat Mobi è più economica che mai. Il suo rinomato e robusto motore Fire Evo è stato adattato per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni Proconve L-7 (PL7). Ciò ha permesso un miglioramento dei consumi di benzina ed etanolo, sia nel ciclo urbano che in quello autostradale.

Parliamo di una riduzione fino al 7,9% che è stata possibile grazie a nuovi adeguamenti alla gestione elettronica del motore, consentendo consumi fino a 15 km/l con benzina nel ciclo autostradale. Tale miglioramento consente alla Fiat Mobi 2022 di percorrere oltre 700 km con uno solo pieno di carburante.

Chi usa l’etanolo avrà partenze ancora più veloci grazie al sistema di preriscaldamento del carburante che elimina la necessità del serbatoio ausiliario della benzina nel cofano motore. Viene attivato da sensori che rilevano quando la temperatura esterna è bassa e riscalda l’etanolo prima che venga bruciato nel motore. Questa tecnologia facilita l’accensione e riduce le emissioni inquinanti.

Proseguendo, il model year 2022 viene fornito di serie con diverse caratteristiche, tra cui aria condizionata, servosterzo, alzacristalli elettrici, chiusura elettrica, sistema ABS e doppio airbag. I clienti potranno inoltre optare per volante multifunzione con comandi audio, connettività Bluetooth (supporta la connessione simultanea fino a due smartphone) e sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay wireless.

Questi miglioramenti consolidano il successo della Fiat Mobi nel mercato brasiliano. Nel 2021 è stata l’auto più venduta nella sua categoria e la quinta berlina con le maggiori immatricolazioni in Brasile. Infine, il MY 2022 è ora disponibile all’acquisto nelle versioni Like e Trekking e in cinque tonalità fra cui scegliere.