Fiat Panda 4×4 si trasforma in… Spazzaneve: follia tedesca [FOTO]

Nella botte piccola ci sta il vino buono. È così anche per la Fiat Panda 4×4, la declinazione off-road dell’iconica best seller, sempre in cima alle vendite almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Il successo di pubblico permette di vederla circolare ancora oggi lungo le nostre strade, pure grazie agli aggiornamenti susseguitisi nel tempo. Tra le qualità riconosciute alla vettura una eccellente facilità d’uso. È davvero difficile lamentarsi di una simile auto, soprattutto alla luce del prezzo sempre competitivo. Anche se limitare il discorso a una semplice questione economica sarebbe estremamente riduttivo e ingeneroso nei confronti di un modello che ha fatto scuola.

Fiat Panda 4×4: una trasformazione ai limiti del surreale

Alla luce del responso eccellente di pubblico, sono uscito delle varianti come la già citata Fiat Panda 4×4, protagonista del nostro articolo. Non scopriamo senz’altro l’acqua calda se affermiamo che in caso di neve è una garanzia. A dispetto delle prime impressioni, gli ingegneri e i tecnici le hanno conferito una stabilità e un’aderenza semplicemente formidabili. Roba da fare invidia a vetture di classe superiore, disponibili in commercio a prezzi ben più elevati.

In tal caso, tuttavia, l’utilità della Fiat Panda 4×4 va oltre, dando vita, attraverso una leggera modifica, a un mezzo di servizio pulizia strade: ecco a voi la Panda Spazzaneve! Quella ritratta nello scatto è una 319 con tanto di elemento aggiunto nella zona posteriore, così da pulire le strade. Non mancano fari e targa, chiaramente visibili, alla Panda sgombraneve che “apre” la strada a tante altre vetture.

Lo avreste detto che si sarebbe spinta tanto in là? Oltretutto la curiosa rivisitazione del veicolo non affonda le radici nella nostra penisola, bensì proviene dalla Germania, da Monaco per la precisione. Insomma, le doti conclamate non smettono di fare presa sul pubblico pure sulla scena globale. Vedremo prima o poi una Panda del genere da noi?