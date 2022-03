FCA Bank e Harley-Davidson rinnovano la loro alleanza in Spagna

Arrivano novità importanti dalla Spagna per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Nelle scorse ore infatti è stato comunicato che FCA Bank e Harley-Davidson Financial Services hanno rinnovato la loro alleanza strategica in Spagna e Portogallo, il che significa che la società del gruppo automobilistico continuerà a offrire prodotti e servizi finanziari ai clienti Harley-Davidson. FCA Bank, appartenente al Gruppo Stellantis e Crédit Agricole, ha chiuso oltre 1.800 operazioni di finanziamento di moto Harley-Davidson nel periodo 2020-2021, pari al 40 per cento delle operazioni chiuse in Spagna e Portogallo. Con il rinnovo dell’accordo si punta a finanziare una moto ogni due vendute.

Rinnovata la partnership tra FCA Bank e Harley-Davidson in Spagna e Portogallo

FCA Bank ha annunciato che il rinnovo dell’accordo rafforza ulteriormente la propria posizione nel mercato automobilistico in Spagna, unendosi agli altri marchi in portafoglio. Oltre a quelli appartenenti al Gruppo Stellantis (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Abarth, Chrysler, Jeep, Maserati), vengono forniti servizi di finanziamento dell’acquisizione di veicoli a marchi come Ferrari, Jaguar, Land Rover e Aston Martin, così come il gruppo Erwyn Hymeren nel settore dei caravan.

L’amministratore delegato e direttore generale di Fca Bank, Giacomo Carelli, ovviamente non ha nascosto la propria soddisfazione per questo accordo. Il dirigente ha dichiarato che l’estensione dell’alleanza è “una conferma della qualità del lavoro svolto fino ad oggi, con uno dei marchi motociclistici più iconici al mondo”.

Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno dalla penisola iberica per quanto concerne questa importante partnership della società del gruppo Stellantis con Harley-Davidson che nei prossimi mesi dovrebbe garantire alle due aziende importanti incrementi delle proprie rispettive attività.

