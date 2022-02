Fca Serbia offre ai lavoratori trasferimento di tre mesi in Slovacchia

FCA Serbia ha invitato i dipendenti della sua fabbrica di Kragujevac a trasferirsi per tre mesi nello stabilimento Stellantis a Trnava in Slovacchia, secondo quanto riportato dai media serbi che citano un leader sindacale. Nello stabilimento serbo del gruppo automobilistico viene prodotta la monovolume Fiat 500L.

La vettura è ormai giunta alla fine della sua carriera e la produzione è ridotta ormai ai minimi termini. La fabbrica lavora molto al di sotto delle sue capacità. Si parla da tempo di un’erede per questo modello che però per il momento tarda ad arrivare.

In attesa di notizie certe sul futuro FCA Serbia vuole mandare in Slovacchia per 3 mesi i suoi dipendenti

“Per il sindacato, la base giuridica per l’invio di lavoratori Fca Serbia in Slovacchia è discutibile. Se seguiamo quanto dice la legge sull’invio di lavoratori all’estero, allora va notato che i lavoratori possono essere inviati solo in una fabbrica di proprietà o di maggioranza del datore di lavoro che li manda a lavorare lì”, ha affermato attraverso l’agenzia di stampa Beta, il presidente della Federazione dei sindacati indipendenti di Kragujevac (SSSK), Jugoslav Ristic.

Lo stabilimento di Trnava è gestito da Stellantis, che come sappiamo è nata a gennaio del 2021 con la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA. La fabbrica produce modelli delle marche Peugeot e Citroen. FCA Serbia è una joint venture tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA), che possiede il 67 per cento del suo capitale, e il governo serbo, che possiede il resto.

FCA Serbia ha ripreso a gennaio le operazioni nello stabilimento di Kragujevac dopo una pausa di 50 giorni causata dalla carenza di componenti. L’anno scorso, il leader del sindacato Nezavisnost presso la fabbrica, Zoran Stanic, ha affermato che lo stabilimento di Kragujevac potrebbe avviare la produzione di una versione ibrida del suo modello Fiat 500L. Fiat 500L con motore a combustione interna è l’unico modello prodotto in fabbrica da quando il sito produttivo è stato riaperto nel 2012.

