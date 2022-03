Fiat Argo 2023: ecco il nuovo look anticipato da alcuni render

Dal Brasile arrivano le prime informazioni sulla Fiat Argo 2023, sia in versione standard che Trekking, attraverso alcuni render realizzati partendo dalle foto spia dell’ultimo prototipo avvistato su strada non molto tempo fa.

Se la Cronos 2023 porterà solo una nuova griglia per segnare l’arrivo del motore Firefly da 1 litro e del cambio CVT assieme al motore da 1.3 litri, l’Argo 2023 avrà cambiamenti più importante come l’adozione di un nuovo paraurti.

Fiat Argo 2023: dal Brasile arrivano alcuni render che anticipano il suo possibile aspetto finale

Fari, parafanghi e cofano motore non cambieranno sul restyling della vettura, ma il paraurti è stato completamente ridisegnato. In particolare, abbiamo una griglia principale leggermente più stretta con un nuovo design e un’estensione presente nella zona inferiore. La presa d’aria inferiore dispone di nuovi elementi a nido d’ape e un set di fari aggiuntivi. La versione Trekking avrà un inserto argentato sul lato inferiore del paraurti a completare il look.

Sempre sul davanti, la Fiat Argo Trekking 2023 disporrà di un nuovo badge sul cofano che identifica la versione. Lateralmente, le varianti 1.0, Drive 1.0 e Drive 1.3 riceveranno nuovi cerchi mentre nella parte inferiore delle portiere ci sarà un nuovo badge che richiamerà la variante in possesso. Non mancherà la plastica presente attorno ai passaruota.

Nonostante i prototipi ben mimetizzati, il retro non porterà grossi cambiamenti estetici. L’unica modifica, secondo fonti brasiliane, sarà il nuovo badge della versione Trekking presente sul cofano del bagagliaio.

Passando all’abitacolo, la Fiat Argo 2023 prenderà in prestito il volante dal Pulse. Per il resto, rimarrà tutto uguale. Il nuovo facelift della famosa vettura segnerà l’arrivo della trasmissione CVT che simula 7 marce virtuali.

La compatta dallo storico marchio torinese continuerà ad essere offerta solo con motori Firefly 1.0 e 1.3, quindi per il momento non sono previsti propulsori tubo. Le versioni 1.0 e Drive 1.0 saranno fornite con il Firefly da 1 litro con potenza di 71 CV a 6000 g/min e 98 Nm a 3250 g/min con alimentazione tramite benzina. Con l’etanolo, invece, la potenza passerà a 75 CV a 6000 g/min e 105 Nm a 3250 g/min. La trasmissione resterà quella manuale a 5 rapporti.

Con il Firefly da 1.3 litri, le Fiat Argo Drive e Trekking 2023 avranno lo stesso powertrain del Pulse, ma con potenza e coppia inferiori. Con la benzina, la potenza sarà di 98 CV a 6250 g/min e 129 Nm a 4250 g/min mentre con l’etanolo avremo 107 CV a 6250 g/min e 131 Nm a 4000 g/min. In questo caso, il powertrain potrà essere abbinato a un cambio manuale a 5 velocità o a quello automatico CVT con 7 rapporti virtuali.