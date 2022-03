Ram 1500 BEV: Tesla, Ford e Hummer nel mirino

Ram non ha fatto mistero negli ultimi tempi che porterà sul mercato un pick-up da mezza tonnellata completamente elettrico già a partire dal 2024. Nell’ultimo mese, Ram ha rilasciato il suo nuovo programma denominato Ram Revolution, che funge da hub per fornire ai consumatori una connessione più stretta con il marchio e la sua filosofia sui veicoli elettrici, aggiornamenti significativi con immagini, contenuti unici e un dialogo continuo che includerà l’opportunità di fornire input durante lo sviluppo dei futuri pick-up elettrici di casa Ram. Ciò include veicoli oltre il già annunciato Ram 1500 BEV.

Durante la presentazione del programma Dare Forward 2030 di Stellantis, il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha fornito nuovi teaser in relazione alla direzione che il Ram Design Studio di Auburn Hills, nel Michigan, sta cercando di seguire per il futuro RAM 1500 BEV.

I nuovi teaser ci danno qualche dettaglio in più del teaser originale mostrato durante l’annuncio del programma Ram Revolution. Questa volta possiamo vedere che c’è un nuovo emblema Ram illuminato sulla parte anteriore del veicolo con il carattere utilizzato sul sito web di Revolution. Emergono nuovi dettagli, a cominciare dalle luci di marcia diurna (DRL) che appaiono sia sopra che sotto il design del faro e un design del cofano a cupola.

La configurazione della cabina è difficile da distinguere da questi scatti. Guardando le linee delle porte sembra quasi che il pick-up sia dotato di una disposizione Quad Cab (con porte posteriori più corte) rispetto ai nuovi modelli Crew Cab.

Tuttavia, guardando l’inquadratura del teaser posteriore, possiamo vedere molti più dettagli del pick-up proposto. Un dettaglio importante che ci mostra lo schizzo è che il cassone sarà separato dalla cabina, a differenza di molti dei suoi concorrenti elettrificati.

La sfida del futuro Ram 1500 BEV

Durante la presentazione di ieri che ha introdotto anche il nuovo Ram 1500 BEV, Carlos Tavares non ha usato mezzi termini. Secondo il suo punto di vista, il nuovo pick-up elettrico di Ram “supererà la concorrenza per autonomia, capacità di traino, carico utile e tempi di ricarica” ha ammesso. Il riferimento è chiaramente rivolto ai nuovi Ford F-150 Lightning e Tesla Cybertruck, ovvero i due competitor elettrici dell’atteso nuovo modello di casa Ram.

Quando si tratta dell’illuminazione posteriore del futuro Ram 1500 BEV, si può dire che questo strizzi l’occhio proprio al Ford F-150 Lightning con una barra luminosa che attraversa la parte posteriore del veicolo. Poco prima che si incontri al centro del portellone, appare il badge RAM illuminato come quello del nuovo frontale. La leggera caduta delle luci da dove saranno posizionati i fanali posteriori rende l’idea delle “corna di ariete” del logo attuale. Una versione simile di quella forma è attualmente utilizzata nella parte superiore della griglia sui pick-up DT.

Ram ha dichiarato la sua intenzione di presentare una concept car da mostrare entro la fine dell’anno, per ottenere feedback da potenziali clienti e aiutare il marchio a sviluppare e mettere a punto il Ram 1500 BEV previsto per il 2024 utile a soddisfare le esigenze dei clienti.

Poiché il Ram 1500 BEV utilizzerà l’architettura STLA Frame, riceverà il modulo Stellantis EDM n. 3, in grado di erogare 330 kW di potenza. Rispetto al Ford F-150 Lightning, che ha due EDM separati che erogano 318 kW o 420 kW di potenza combinati, il Ram 1500 BEV può facilmente avere una potenza sufficiente per superare Ford adidrittura con un singolo modulo EDM.

Mentre il nuovo F-150 Lightning è dotato di due EDM per fornire la trazione integrale 4×4, Stellantis ha affermato che la piattaforma STLA Frame può gestire fino a tre EDM contemporaneamente. Ciò significa che potrebbe facilmente offrire quasi 1.000 kW di potenza, superando persino il pickup tri-eMotor eAWD GMC Hummer EV di GM, che secondo GM avrà oltre 1.000 cavalli di potenza erogabili.

Stellantis ha promesso che il nuovo Ram 1500 BEV avrà una capacità fino a 800 chilometri di autonomia. Anche questo supera facilmente le affermazioni dei concorrenti, che garantiscono distanze attorno ai 500 chilometri. Stellantis ha anche affermato che i suoi pacchi batteria saranno caratterizzati da capacità di ricarica rapida (fino a 150 kW) e avranno una capacità di ricarica rapida leader della categoria di 32 chilometri di autonomia al minuto. Anche questo sembra essere vero, poiché Ford afferma che l’F-150 Lightning con la batteria ad autonomia estesa può caricare fino a 85 chilometri in 10 minuti utilizzando una ricarica rapida CC da 150 kW.

Ci aspettiamo che Ram abbandoni il solido assale posteriore attualmente utilizzato dal Ram 1500 e passi al nuovissimo sistema di sospensione posteriore indipendente (IRS) di Jeep Wagoneer per consentire l’adozione del nuovo propulsore EDM. Ciò dovrebbe fornire al Ram 1500 BEV notevoli vantaggi in riferimento ai pick-up della sua categoria.